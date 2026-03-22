El motivo por el que Martín Palermo duda en agarrar San Lorenzo y la nueva opción de la dirigencia

Martín Palermo estaba a un paso de asumir en San Lorenzo y complicaciones de último momento hicieron tambalear el acuerdo. Qué pasó y el posible desenlace.

La novela por saber quién será el próximo entrenador de San Lorenzo transita días claves. Las horas posteriores a la ida de Damián Ayude conducían a un mismo candidato: Martín Palermo, pero surgieron algunos imprevistos de último momento que hicieron que esa chance vaya perdieron fuerza.

Cuando el acuerdo con el Titán parecía cocinado luego de una primera reunión muy positiva, la dirigencia transitoria del Ciclón, presidida por Sergio Costantino, decidió parar la pelota y barajar otras posibles opciones para el puesto de DT. Ahí es donde se lanzó un nombre que reunió el mayor consenso: Pablo Guede, hombre de la casa y con sentido de pertenencia por el club de Boedo.

A partir de esto, todos los cañones apuntaron al actual técnico de Alianza Lima, que se mostró dispuesto desde el primer minuto y hasta le había dado el sí a San Lorenzo. Sin embargo, horas más tarde ocurrió lo inesperado: el elenco peruano cambió los términos de su cláusula de salida y el entrenador no tuvo más remedio que declinar la oferta.

Martín Palermo DT de Fortaleza Pese a que no pudo evitar el descenso, Palermo viene de hacer una gran campaña con Fortaleza y candidato a dirigir a San Lorenzo. @FortalezaEC Con Guede caído, San Lorenzo volvió a la carga por Martín Palermo: la postura del DT Claro, en el medio de esta situación quedó nada menos que la figura de Palermo: el ídolo de Boca se sintió manoseado y no le gustó nada cómo se manejó la CD en la negociación. No obstante, el Titán sabe que se encuentra ante la posibilidad de dirigir por primera vez a un grande de la Argentina y el desafío lo seduce y mucho, dado a que sería el paso más importante de su carrera.

En ese contexto, en las últimas horas se volvieron a comunicar con él para reactivar las charlas y, pese al descontento, la chance de recalar en el Ciclón sigue en pie y es concreta.