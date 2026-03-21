Con Cambeses como gran figura, Racing derrotó a Belgrano en Córdoba y quedó a dos puntos de la cima
Adrián Fernández y Marco Di Césare marcaron los goles del triunfo 2-1 de Racing ante Belgrano, que tuvo en Lucas Zelarayán a su mejor jugador de la noche.
Racing venció 2-1 a Belgrano de Córdoba, como visitante, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol disputado esta noche en el estadio Julio César Villagra.
Los goles de Racing fueron convertidos por Adrián Fernández y Marcos Di Cesare, mientras que Lucas Zelarayán había anotado la igualdad parcial para el elenco cordobés.
Sobre el final del primer tiempo, y cuando Racing ganaba 1-0, Facundo Cambeses le atajó un tiro penal a Nicolás Fernández, delantero de Belgrano.
El equipo de Avellaneda jugó sin complejos, intercambió golpe por golpe y así pudo desnivelar por intermedio de Adrián Fernández, y cuando parecía que se iba al descanso con tranquilidad, llegó el penal a favor de su rival, pero Cambeses se lució al desviar con las piernas en tiro de Nicolás Fernández.
Golazo de Adrián Fernández para el 1-0 de Racing
Cambeses se lució ante Uvita Fernández
En el complemento, Belgrano reaccionó rápido y alcanzó el 1 a 1 a los 9 minutos con un golazo de Lucas Zelarayán, que aprovechó una salida fallida de Racing desde el fondo. Sin embargo, la respuesta visitante no tardó en llegar y, a los 16, Marco Di Césare apareció solo por arriba para conectar de cabeza y establecer el 2 a 1 definitivo.
El Chino Zelarayán marcó el 1-1 con un zapatazo cruzado
Marco Di Césare adelantó a Racing tras una pelota parada
Con esa eficacia para resolver en las áreas, Racing se quedó con tres puntos de mucho peso en Alberdi y frenó a un Belgrano que volvió a mostrarse competitivo, pero pagó caro sus desatenciones y no logró torcer la historia pese al impulso del empate parcial.
Luego de un mal comienzo en el certamen, con tres derrotas en fila, Racing se fue recuperando de a poco y ahora alcanzó el tercer puesto de la Zona B, por detrás de Independiente Rivadavia y de Belgrano, su rival de esta noche.
Fuente: NA