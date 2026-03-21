Con Cambeses como gran figura, Racing derrotó a Belgrano en Córdoba y quedó a dos puntos de la cima

Racing venció 2-1 a Belgrano de Córdoba , como visitante, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol disputado esta noche en el estadio Julio César Villagra.

Los goles de Racing fueron convertidos por Adrián Fernández y Marcos Di Cesare, mientras que Lucas Zelarayán había anotado la igualdad parcial para el elenco cordobés.

Sobre el final del primer tiempo, y cuando Racing ganaba 1-0, Facundo Cambeses le atajó un tiro penal a Nicolás Fernández, delantero de Belgrano .

El equipo de Avellaneda jugó sin complejos, intercambió golpe por golpe y así pudo desnivelar por intermedio de Adrián Fernández, y cuando parecía que se iba al descanso con tranquilidad, llegó el penal a favor de su rival, pero Cambeses se lució al desviar con las piernas en tiro de Nicolás Fernández.

En el complemento, Belgrano reaccionó rápido y alcanzó el 1 a 1 a los 9 minutos con un golazo de Lucas Zelarayán, que aprovechó una salida fallida de Racing desde el fondo. Sin embargo, la respuesta visitante no tardó en llegar y, a los 16, Marco Di Césare apareció solo por arriba para conectar de cabeza y establecer el 2 a 1 definitivo.

CAMBESES LE TAPÓ EL PENAL A UVITA El arquero de Racing salvó a la Academia evitando la igualdad de Belgrano. #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/fKe9109k40

El Chino Zelarayán marcó el 1-1 con un zapatazo cruzado

Embed LO EMPATA BELGRANO A LOS 9 DEL SEGUNDO TIEMPO



El Chino Zelarayán pateó desde la puerta del área y anticipó a Cambeses para el 1-1.#LPFxTNTSports



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Marco Di Césare adelantó a Racing tras una pelota parada

Embed DI CÉSARE VUELVE A PONER EN VENTAJA A RACING



El futbolista sacó un cabezazo con el arco despejado, y marcó el 2-1.#LPFxTNTSports



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Con esa eficacia para resolver en las áreas, Racing se quedó con tres puntos de mucho peso en Alberdi y frenó a un Belgrano que volvió a mostrarse competitivo, pero pagó caro sus desatenciones y no logró torcer la historia pese al impulso del empate parcial.

Luego de un mal comienzo en el certamen, con tres derrotas en fila, Racing se fue recuperando de a poco y ahora alcanzó el tercer puesto de la Zona B, por detrás de Independiente Rivadavia y de Belgrano, su rival de esta noche.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Belgrano de Córdoba vs Racing Club