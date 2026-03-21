Gimnasia y Esgrima perdió 1-0 con Newell's en Rosario sobre el final del partido y no levanta cabeza

Gimnasia y Esgrima perdió 1-0 frente a Newell's en Rosario por la fecha 12 del Torneo Apertura en el Coloso del Parque Independencia y no pudo romper su racha negativa, que ya alcanzó los siete encuentros triunfos en la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, Newell's ganó su primer partido en el año: no ganaba desde noviembre de 2026, cuando venció 2-0 a Huracán. Así, se ubica en el último puesto de la Zona A, con 6 unidades. Mientras que el Lobo mendocino, por su parte, se ubica en la 13ra colocación con 9 puntos.

En el primer tiempo, Newell's intentó ser protagonista desde el inicio y rápidamente se puso en ventaja, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Fue a los 5 minutos, cuando el local se puso en ventaja. Jerónimo Gómez Mattar envió un centro al corazón del área, donde apareció Walter Mazzanti, quien con un cabezazo de pique al suelo descolocó a César Rigamonti y puso el 1 a 0.

Con el correr de los minutos, Gimnasia y Esgrima reaccionó y generó su primera chance clara a los 23. Franco Saavedra metió un centro preciso desde la izquierda para Agustín Módica, que ganó en lo alto y sacó un gran cabezazo que encontró una notable respuesta de Williams Barlasina.

El Lobo volvió a avisar a los 38, cuando Santiago Rodríguez recibió con espacios cerca del área, encaró y sacó un zurdazo bajo que el arquero local controló con seguridad.

Ya sobre el cierre de la primera mitad, a los 40, Gimnasia armó una contra rápida: Rodríguez se metió hacia el medio, enganchó y probó con un derechazo potente que se fue apenas por encima del travesaño.

Newell’s respondió enseguida. Un minuto más tarde, Cristian Núñez sacó un remate desde afuera del área que exigió a Rigamonti, quien voló hacia su derecha y desvió la pelota al córner.

En el arranque del segundo tiempo, el local estuvo muy cerca de abrir el marcador. A los 5 minutos, Matías Coccaro intentó una media chilena dentro del área, pero el arquero Rigamonti respondió bien y evitó el gol.

Ñuls Gimnasia Mza El lateral de Gimnasia, Matías Recalde, aguanta la marca de Armando Méndez. Fotobaires

Gimnasia volvió a generar peligro a los 16, cuando Rodríguez quedó de frente al arco, aunque un defensor llegó justo desde atrás para impedir la definición en el momento clave.

Sin demasiada claridad en ataque, Newell’s apostó a los remates desde afuera. A los 24, Armando Méndez probó con un zurdazo que fue controlado sin inconvenientes por Rigamonti.

El equipo rosarino insistió y encontró la recompensa a los 40 minutos: tras un centro desde la izquierda, Walter Mazzanti apareció por el segundo palo y empujó la pelota a la red para sellar el 1-0 que hizo delirar al Coloso Marcelo Bielsa.

El minuto a minuto de Newell's vs Gimnasia y Esgrima