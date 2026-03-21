El jugador de la Selección argentina que no piensa en el Mundial por su salud: "Ya lo viví y no me hizo bien"

A meses del Mundial 2026, un habitué de la Selección argentina intenta tener la cabeza ocupada en otros asuntos para mantenerse centrado.

Faltan apenas 82 días para el inicio del Mundial 2026 y la Selección argentina se prepara para disputar los amistosos de marzo frente a Mauritania y Zambia, los últimos previos a la convocatoria final de junio. Pese a no ser partidos de mucha exigencia, igualmente tienen una gran importancia pensando en principal evento del año.

Es que más allá de los encuentros en sí, esta fecha FIFA le servirá a Lionel Scaloni para ir terminando de definir la lista de jugadores que utilizará en la Copa del Mundo. Y si bien hay una base de futbolistas que son una fija y ya se da por sentado que estarán, todavía hay unos cuantos que es una incógnita si serán incluidos o no en la nómina.

Nicolás González aseguró que no piensa en el Mundial Nicolás González aseguró que no piensa en el Mundial Nicolás González es uno de ellos. El ex Argentinos juniors viene siendo un habitué de la Albiceleste en los últimos años y el DT pareciera tener una preferencia especial por él, pero igualmente se sabe que no tiene su lugar asegurado. De hecho, todo apuntaba a que formaría parte del plantel en Qatar 2022 y hasta formaba parte de la primera lista de 26, pero debió ser desafectado a último momento por una desafortunada lesión.

Por esta misma razón, en las últimas horas hizo una llamativa confesión respecto del Mundial que se viene: "Es una pregunta que no me gustaría responder por un tema de que ya esto lo viví y no me hizo bien. Entonces no es algo que estoy pensando, estoy pensando en disfrutar del hoy, del ahora y después más adelante, cuando llegue el momento, ahí pensaré en el Mundial", reveló este viernes en diálogo con Dsports.