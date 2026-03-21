Una estadística lapidaria: los 13 amistosos de la Selección argentina tras ganar el Mundial y el porqué de rivales tan flojos

La actual Selección argentina es la más exitosa de la historia y ha demostrado en numerosas oportunidades su calidad y su capacidad de imponerse con autoridad sobre cualquier rival, incluso los más fuertes. Sin embargo, desde que se consagró campeón del Mundial de Qatar 2022 , no ha tenido muchas oportunidades de exhibir todo su potencial.

Cancelada la Finalissima, que le hubiera permitido a la Scaloneta medirse ante un contrincante de primer nivel antes de la Copa del Mundo y con un título en juego, la AFA debió organizar dos amistosos casi de improviso contra Mauritania y Zambia , dos combinados de tercer y segundo orden de África, 115° y 91° respectivamente en el Ránking FIFA.

Si bien en este caso se puede justificar enfrentar a equipos que están varios escalones por debajo por la urgencia luego del duelo cancelado contra España y la poca disponibilidad, se enmarcan igualmente en una tendencia que ha sido inalterable durante los últimos tres años y medio: la Albiceleste no tuvo ningún rival a la altura en fechas FIFA desde que se consagró campeón del mundo.

Basta con repasar los 13 seleccionados con los que se organizaron amistosos (11 ya jugados, más los 2 confirmados de marzo): Panamá , Curaçao , Australia , Indonesia , El Salvador , Costa Rica , Ecuador , Guatemala , Venezuela , Puerto Rico , Angola , y dentro de una semana contra Zambia y Mauritania . Por primera vez, no se jugó contra hubo ningún europeo en la previa del Mundial.

De los rivales enfrentados, Ecuador se destaca como el más fuerte, aunque se trata también de una selección a la que Argentina ya está acostumbrada a enfrentar ya que juegan dos veces entre sí durante las Eliminatorias y eventualmente por Copa América. Además, la Tri, Australia y la sorpresiva Curaçao son las únicas de toda esta lista que pudieron clasificar a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por qué Argentina enfrenta a rivales tan flojos

Rodrigo De Paul vs Angola El amistoso contra Angola fue el último que jugó Argentina. @Argentina

Esto no implica que el equipo no pueda estar a la altura de medirse ante selecciones más fuerte. En este proceso, por ejemplo, se le ganó los dos partidos a Brasil, rompiendo su histórico invicto de local y luego con una histórica goleada 4-1 y sin Lionel Messi en cancha. Incluso antes de ir a Qatar los últimos amistosos habían sido frente a combinados de bajo nivel, como Estonia, Honduras, Jamaica y Emiratos Árabes.

¿Por qué no se organizan duelos en fecha FIFA más atractivos? En el caso de los europeos, puede entenderse en un principio que tienen la Nations League, pero eso no impidió que otras selecciones sudamericanas y de otras partes del mundo las hayan podido enfrentar. Tampoco hubo rivales fuertes de otros continentes, como Senegal o Marruecos en África, ni Japón o Corea del Sur en Asia.

La explicación más entendible es la económica. Con la Scaloneta como vigente campeona del mundo y bicampeona de América, exige entrar en gastos altos para organizar un partido. Cuando hay dos elencos de similar nivel, el reparto de dinero es más equitativos, por lo que o bien la AFA debe resignar una parte, o el país organizador debe invertir fortunas. Contra contrincantes más débiles, en cambio, es más fácil programar los encuentros y que Argentina pueda sacar una tajada mucho más grande.

¿Tendrán un efecto negativo en la Selección estos años de partidos de poca exigencia? Recién en el Mundial podrá saberse.