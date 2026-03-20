Confirmado: Zambia será el segundo rival de la Selección argentina tras el amistoso con Mauritania

AFA confirmó que Zambia será el otro rival de la Selección argentina y cerrará la fecha FIFA en la Bombonera frente a otro rival africano .

El conjunto africano, segundo rival de la Selección argentina en la Fecha FIFA de marzo, aparece 91° en el ranking FIFA y tampoco estará en el Mundial 2026.

La Selección argentina confirmó a su par de Zambia como su segundo rival para la fecha FIFA de marzo. El amistoso se disputará el martes 31 a las 20:15 en la Bombonera y cerrará la preparación previa al Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará primero ante Mauritania, el 27 de marzo, también en el estadio de Boca. Ambos encuentros surgieron tras la suspensión de la Finalissima frente a España, que obligó a reorganizar la agenda en esta ventana internacional.

Zambia, que actualmente se ubica en el puesto 91 del ranking FIFA, tampoco logró la clasificación al próximo Mundial. Sin embargo, representará una nueva medida para el cuerpo técnico, que busca ajustar detalles de cara a la defensa del título.

El comunicado de AFA para anunciar a Zambia como segundo rival Embed #FechaFIFA La Selección Argentina afrontará su segundo compromiso amistoso de la Fecha FIFA ante Zambia, el próximo martes 31 de marzo desde las 20.15, en La Bombonera.



https://t.co/5ZJrH1WWAz pic.twitter.com/2HfzNi7dla — Selección Argentina (@Argentina) March 20, 2026 Desde la AFA oficializaron el encuentro mediante un comunicado en el que también agradecieron a Guatemala por su predisposición inicial, pese a que no pudo concretarse el amistoso por cuestiones reglamentarias.