La fuerte definición del DT de Mauritania antes del amistoso con la Selección: "Está todo el país paralizado"

El español Aritz López Garai habló en la previa del duelo en la Bombonera y destacó la magnitud del desafío ante la Selección argentina.

Aritz López Garai, DT de Mauritania, empezó a jugar el partido contra la Selección argentina y dejó en claro lo que significa medirse con los campeones del mundo.

La Selección argentina ya tiene confirmado a uno de sus rivales para la fecha FIFA de marzo y el partido empieza a tomar temperatura. Aritz López Garai, entrenador de Selección de Mauritania, habló en la previa y dejó definiciones contundentes sobre el desafío que se viene.

El amistoso se jugará el viernes 27 a las 20:15 en la Bombonera y será una prueba exigente para el conjunto africano. "Tenemos el objetivo de clasificar al próximo Mundial", aseguró el DT, aunque aclaró que el foco inmediato también está puesto en la Copa África.

Más allá de los objetivos a largo plazo, López Garai no ocultó lo que representa enfrentar al equipo de Lionel Scaloni. "Jugar contra Argentina en la Bombonera ya es una gran carga emocional para los jugadores. Está todo el país paralizado con la noticia", remarcó.

El DT de Mauritania palpitó el amistoso con la Selección argentina Embed Aritz López Garai, DT de Mauritania, y la explicación del amistoso entre la selección africana y Argentina en La Bombonera.#SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/N8sJvGnXOI — SportsCenter (@SC_ESPN) March 20, 2026 El entrenador fue aún más allá al describir la magnitud del rival: “Es un lujo, una oportunidad y un placer jugar contra la mejor selección del mundo. Es algo que quizás nunca se vuelva a repetir”.

También hubo tiempo para referirse a Lionel Messi, a quien llenó de elogios: "Es tan bueno que primero hay que tratar de llegar hasta él. Es imposible marcarlo. El día que se retire nadie habrá encontrado la fórmula".