El multimillonario crédito internacional que consiguió River para la megaobra de techado del Monumental

La dirigencia de River anunció un histórico financiamiento para transformar el Monumental en uno de los estadios más grandes y modernos del mundo.

River Plate puso primera en uno de los proyectos más ambiciosos de su historia: la ampliación y el techado total del estadio Monumental. El club comunicó este viernes la aprobación de un crédito de hasta 100 millones de dólares que permitirá financiar una obra que elevará la capacidad a 101 mil espectadores.

El financiamiento fue estructurado junto a organismos internacionales como BID Invest y la CAF, en lo que representa un hecho inédito para una institución deportiva sin fines de lucro. El préstamo tendrá un plazo de diez años, con tres de gracia, y comenzará a pagarse una vez finalizadas las obras.

River confirmó un crédito millonario para ampliar y techar el Monumental Embed El Club Atlético River Plate ha logrado la aprobación de un financiamiento internacional por hasta US$100.000.000 destinado al desarrollo de infraestructura social, educativa y deportiva y la obra de ampliación y remodelación del Estadio Mâs Monumental. El financiamiento será… pic.twitter.com/rEI6IHverL — River Plate (@RiverPlate) March 20, 2026 La remodelación contempla la construcción de una bandeja 360° y un techo integral que cubrirá todas las tribunas. Además, se sumarán unas 16 mil nuevas ubicaciones, muchas de ellas destinadas a socios, reforzando el modelo de pertenencia que impulsa la dirigencia.

El proyecto se apoya en el proceso de modernización iniciado en 2020, que ya incluyó la renovación del campo de juego, la ampliación de tribunas y mejoras en accesos e infraestructura. Con esta nueva etapa, el Monumental pasará de 85.018 a más de 100 mil lugares, posicionándose entre los estadios más grandes del mundo.