El multimillonario crédito internacional que consiguió River para la megaobra de techado del Monumental
La dirigencia de River anunció un histórico financiamiento para transformar el Monumental en uno de los estadios más grandes y modernos del mundo.
River Plate puso primera en uno de los proyectos más ambiciosos de su historia: la ampliación y el techado total del estadio Monumental. El club comunicó este viernes la aprobación de un crédito de hasta 100 millones de dólares que permitirá financiar una obra que elevará la capacidad a 101 mil espectadores.
El financiamiento fue estructurado junto a organismos internacionales como BID Invest y la CAF, en lo que representa un hecho inédito para una institución deportiva sin fines de lucro. El préstamo tendrá un plazo de diez años, con tres de gracia, y comenzará a pagarse una vez finalizadas las obras.
River confirmó un crédito millonario para ampliar y techar el Monumental
La remodelación contempla la construcción de una bandeja 360° y un techo integral que cubrirá todas las tribunas. Además, se sumarán unas 16 mil nuevas ubicaciones, muchas de ellas destinadas a socios, reforzando el modelo de pertenencia que impulsa la dirigencia.
El proyecto se apoya en el proceso de modernización iniciado en 2020, que ya incluyó la renovación del campo de juego, la ampliación de tribunas y mejoras en accesos e infraestructura. Con esta nueva etapa, el Monumental pasará de 85.018 a más de 100 mil lugares, posicionándose entre los estadios más grandes del mundo.
Cómo será el nuevo Monumental de River tras la obra millonaria
Las obras comenzarían en abril y se extenderían por 36 meses, con un impacto mínimo en la localía: River solo debería mudar su estadio en un máximo de tres partidos durante todo el proceso. Además, el plan incluye potenciar el uso del recinto para espectáculos, con mejoras acústicas y estructurales para recitales internacionales.