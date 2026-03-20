¡Cambia todo! La trascendental modificación en las reglas de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026

Durante el sorteo de las zonas de la primera instancia de la Libertadores y la Sudamericana, se conoció un importante cambio en los criterios de desempate.

La Conmebol modificó las reglas de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Para esta edición de ambos certámenes, la Conmebol decidió hacer una trascendental innovación en las reglas de esta primera etapa y tiene que ver con el criterio de desempate. Hasta la temporada pasada, se venía utilizando el tradicional formato de diferencia de gol en primera instancia y cantidad de goles convertidos en segunda. Sin embargo, ahora se comenzará a implementar el sistema olímpico.

La Conmebol cambió el criterio de desempate para la fase de grupos Criterio desempate fase de grupos Libertadores Sudamericana Los nuevos criterios de desempate de la Libertadores y la Sudamericana. Conmebol En el mismo, el principal concepto a tener en cuenta a la hora de desempatar a dos o más equipos igualados en puntos son los duelos directos entre los clubes en cuestión. El que haya obtenido mejores resultados en los enfrentamientos entre si, quedará arriba en la tabla de posiciones para definir quién clasifica o no y en qué orden.

En caso de que entre los contendientes se hayan producido iguales resultados (una victoria cada uno, por ejemplo), pasará a contar entonces sí la diferencia de gol, pero nuevamente la correspondiente a los partidos entre si, no la general. Y en caso de que la igualdad persista y se trate de más de dos equipos en disputa, pasará a valer la cantidad de goles a favor convertidos. Luego de todo, si aún se mantienen las tablas, pasarán a valer los números generales del grupo.