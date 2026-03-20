¡Cambia todo! La trascendental modificación en las reglas de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026
Durante el sorteo de las zonas de la primera instancia de la Libertadores y la Sudamericana, se conoció un importante cambio en los criterios de desempate.
Este jueves se sortearon los grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026. De este modo, los torneos más importantes del continente terminaron de tomar forma y los 64 equipos (32 en cada uno) que llegaron a esta instancia ya saben cómo será su agenda completa por este primer semestre el año.
Para esta edición de ambos certámenes, la Conmebol decidió hacer una trascendental innovación en las reglas de esta primera etapa y tiene que ver con el criterio de desempate. Hasta la temporada pasada, se venía utilizando el tradicional formato de diferencia de gol en primera instancia y cantidad de goles convertidos en segunda. Sin embargo, ahora se comenzará a implementar el sistema olímpico.
La Conmebol cambió el criterio de desempate para la fase de grupos
En el mismo, el principal concepto a tener en cuenta a la hora de desempatar a dos o más equipos igualados en puntos son los duelos directos entre los clubes en cuestión. El que haya obtenido mejores resultados en los enfrentamientos entre si, quedará arriba en la tabla de posiciones para definir quién clasifica o no y en qué orden.
En caso de que entre los contendientes se hayan producido iguales resultados (una victoria cada uno, por ejemplo), pasará a contar entonces sí la diferencia de gol, pero nuevamente la correspondiente a los partidos entre si, no la general. Y en caso de que la igualdad persista y se trate de más de dos equipos en disputa, pasará a valer la cantidad de goles a favor convertidos. Luego de todo, si aún se mantienen las tablas, pasarán a valer los números generales del grupo.
Este sistema es el que se venía utilizando hasta hace dos años en las fases de grupos de la UEFA Champions League, antes de que cambiaran el formato de competición a una fase de liga con una tabla unificada. También se implementó en el Mundial de Clubes 2025, y tendrá su estreno a nivel selecciones en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.