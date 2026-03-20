Los kilómetros que tendrán que recorrer Boca y River en la fase de grupos de la Libertadores y Sudamericana

Boca y River ya conocen sus respectivos grupos en ambos certamenes y también la distancia que tendrán que viajar para visitar a los equipos rivales.

Los KM que tendrán que viajar Boca y River en la Libertadores y Sudamericana.

La Conmebol llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, con la presencia de River Plate y Boca Juniors en sus respectivos certámenes. Más allá del análisis futbolístico de los grupos, uno de los aspectos que rápidamente comenzó a tomar protagonismo entre los hinchas fue la cantidad de kilómetros que deberán recorrer ambos equipos en la fase inicial.

¿Cuántos kilómetros hará Boca con sus viajes en la Libertadores? En el caso de Boca, que disputará la Libertadores, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda afrontará un importante desgaste logístico en el Grupo D junto a Cruzeiro, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador: sumará un total de 7.532 kilómetros solo en los viajes de ida, cifra que se duplicará considerando los regresos a Buenos Aires. Dentro de su itinerario aparecen destinos exigentes como Belo Horizonte (2.167 km), Santiago de Chile (1.132 km) y Guayaquil (4.233 km).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2034790160861126934&partner=&hide_thread=false ¡Grupo confirmado para la #Libertadores!



#DaleBoca pic.twitter.com/q5q0al76KT — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 20, 2026 ¿Cuántos kilómetros hará River con sus viajes en la Sudamericana? Por el lado de River, que jugará la Sudamericana bajo la conducción de Eduardo Coudet, el recorrido será aún mayor. El Millonario acumulará 8.745 kilómetros en sus desplazamientos hacia el exterior durante la fase de grupos, en un calendario que también demandará un esfuerzo físico y logístico considerable.

Los viajes del equipo de Núñez incluyen traslados a Brasil, donde deberá recorrer 1.736 kilómetros para enfrentar a Bragantino, además de una visita a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, ubicada a 1.928 kilómetros. Sin embargo, el trayecto más extenso será hacia Venezuela, con un viaje de 5.081 kilómetros para medirse con Carabobo.