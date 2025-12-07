Las polémicas innovaciones que implementarán en el Mundial 2026 para desempates en fase de grupos

El Mundial 2026 será uno de los más diferentes que se hayan disputado jamás. Si bien es cierto que casi todas la ediciones han presentado novedades respecto de la anterior (a veces más pronunciadas, otras veces menos), la del próximo año modificará muchas dinámicas, más allá del aumento de las selecciones participantes y la cantidad de partidos.

Muchas de estas innovaciones han despertado polémicas, como la realización de un show de medio tiempo en la final, extendiendo el descanso de 15 a 30 minutos (algo completamente antideportivo, aunque eso no preocupa a la FIFA) o la implementación de dos pausas de hidratación (una por tiempo) por el calor extremo, como ya se aplicó en el Mundial de Clubes 2025. Pero hay otro cambio que alterará radicalmente la dinámica de la fase de grupos en lo que refiere al desempate en caso de igualdad de puntos.

Así serán los desempates en la fase de grupos del Mundial 2026 grupos mundial Los 12 grupos del Mundial 2026. @FIFAWorldCup Históricamente, desde que las Copas del Mundo adoptaron el formato moderno, en caso de que dos equipos finalizaran con la misma cantidad de unidades para definir la clasificación a playoffs, el primer y más importante criterio de desempate era la diferencia de gol. Sin embargo, en esta oportunidad los métodos serán distintos.

En primera instancia, para definir una posición, se tendrá en cuenta los partidos entre las selecciones en cuestión. En caso de que sean más de dos y persista la paridad (triple o cuádruple empate en puntos), se considerará la mayor diferencia de goles obtenidos en los partidos entre dichos combinados y luego la cantidad de goles en los mismos. Recién ahí, si aún no se puede decidir un ganador con estos parámetros, se evaluará la diferencia de tantos general y luego la cantidad total de anotaciones. Como último criterio, se considerará el fair-play.