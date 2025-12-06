Qué dijo Didier Deschamps, DT de Francia, sobre una posible "revancha" ante Argentina en el Mundial 2026: "En el fútbol no..."

Didier Deschamps, que dirigirá su cuarta y última Copa del Mundo, habló sobre un hipotético cruce con la Selección argentina en suelo norteamericano.

Falta poco más de medio año -unos 187 días- para el Mundial 2026, aunque, tras el sorteo de la fase de grupos, el certamen más importante del mundo del deporte ya comienza a saborearse con anticipación. Se tratará de una edición especial, pues será la última de algunas leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y también de Didier Deschamps.

El histórico DT de la Selección de Francia, campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, dirigirá en Estados Unidos, México y Canadá su cuarta Copa del Mundo (la primera fue Brasil 2014), tras lo cual dejará su cargo en el combinado galo. Este sábado, luego de la ceremonia en la que se definió el fixture de los 104 partidos del torneo, habló con la prensa y fue consultado sobre una posible "revancha" contra Argentina.

Didier Deschamps habló sobre una posible revancha contra Argentina Didier Deschamps habló sobre una posible revancha contra Argentina "No hay revancha en el fútbol. Argentina ganó, ya no podemos hacer nada y lo sabemos. Esta es una nueva competencia y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible", aseguró el entrenador de Les Bleus, a casi 3 años de aquella legendaria final en Lusail, "la mejor de la historia" para gran parte de los hinchas de todo el mundo.

La Selección francesa, emparejada en el Grupo I con Noruega, Senegal y uno de los ganadores del Repechaje Internacional (el que integran Bolivia, Surinam e Irak) podría volver a cruzarse con la Scaloneta en una hipotética final si es que ambos elencos. como indicaría la lógica, finalizan punteros de sus respectivas zonas.