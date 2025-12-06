Fixture confirmado para el Mundial 2026: el calendario oficial de los 104 partidos con días, horarios y sedes

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio y la FIFA ya dio a conocer todos los detalles. Acá, el fixture completo.

Todo definido: la FIFA publicó el calendario de los partidos para el Mundial 2026.

Este sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo de la fase de grupos, se terminó de definir el calendario oficial del Mundial 2026. El torneo que se disputará en Estados-Unidos-México-Canadá será el primero en la historia en contar con 48 selecciones y tendrá un total de 104 partidos, algo nunca antes visto. Acá, el fixture completo con días, horas y sedes confirmadas.

El calendario oficial del Mundial 2026 Jueves 11 de junio 2026

México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México - 16 horas

Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara - 23 horas

Viernes 12 de junio 2026