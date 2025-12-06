Fixture confirmado para el Mundial 2026: el calendario oficial de los 104 partidos con días, horarios y sedes
El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio y la FIFA ya dio a conocer todos los detalles. Acá, el fixture completo.
Este sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo de la fase de grupos, se terminó de definir el calendario oficial del Mundial 2026. El torneo que se disputará en Estados-Unidos-México-Canadá será el primero en la historia en contar con 48 selecciones y tendrá un total de 104 partidos, algo nunca antes visto. Acá, el fixture completo con días, horas y sedes confirmadas.
El calendario oficial del Mundial 2026
Jueves 11 de junio 2026
México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México - 16 horas
Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara - 23 horas
Viernes 12 de junio 2026
Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium - 16 horas
Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium - 22 horas
Sábado 13 de junio 2026
Australia vs. Europa C – Grupo D - BC Place Vancouver - 1 hora
Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium - 19 horas
Haití vs. Escocia – Grupo C - Boston Stadium - 22 horas
Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium - 16 horas
Domingo 14 de junio 2026
Alemania vs. Curazao – Grupo E - Houston Stadium - 14 horas
Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium - 17 horas
Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium - 20 horas
Europa B vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey - 23 horas
Lunes 15 de junio 2026
España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium - 13 horas
Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium - 16 horas
Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium - 19 horas
Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium - 22 horas
Martes 16 de junio 2026
Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium - 16 horas
Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium - 19 horas
ARGENTINA vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium - 22 horas
Miércoles 17 de junio 2026
Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium - 1 hora
Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium - 14 horas
Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium - 17 horas
Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium - 20 horas
Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México - 23 horas
Jueves 18 de junio 2026
Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium - 13 horas
Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium - 16 horas
Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver - 19 horas
México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara - 22 horas
Viernes 19 de junio 2026
Europa C vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium - 1 hora
Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium - 16 horas
Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium - 19 horas
Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium - 22 horas
Sábado 20 de junio 2026
Países Bajos vs. Europa B – Grupo F - Houston Stadium - 14 horas
Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium - 17 horas
Curazao vs. Ecuador – Grupo E - Kansas City Stadium - 21 horas
Domingo 21 de junio 2026
Japón vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey - 1 hora
España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Atlanta Stadium - 13 horas
Cabo Verde vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium - 19 horas
Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium - 16 horas
Egipto vs. Nueva Zelanda – Grupo G - BC Place Vancouver - 22 horas
Lunes 22 de junio 2026
Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Philadelphia Stadium - 18 horas
Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium - 21 horas
ARGENTINA vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium - 14 horas
Martes 23 de junio 2026
Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium - 00 horas
Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium - 14 hora
Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium - 17 horas
Croacia vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium - 20 horas
Repechaje 1 vs. Colombia – Grupo K - Estadio Guadalajara - 23 horas
Miércoles 24 de junio 2026
Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver - 16 horas
Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium - 16 horas
Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium - 19 horas
Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium - 19 horas
Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México - 22 horas
Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey - 22 horas
Jueves 25 de junio 2026
Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium - 17 horas
Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - Philadelphia Stadium - 17 horas
Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium - 20 horas
Japón vs. Europa B – Grupo F - Dallas Stadium - 20 horas
Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D - Los Angeles Stadium - 23 horas
Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium - 23 horas
Viernes 26 de junio 2026
Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium - 16 horas
Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium - 16 horas
Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara - 21 horas
Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Houston Stadium - 21 horas
Sábado 27 de junio 2026
Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver - 00 horas
Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle Stadium - 00 horas
Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium - 18 horas
Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium - 18 horas
Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium - 20.30
Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium - 20.30 horas
Jordania vs. ARGENTINA – Grupo J - Dallas Stadium - 23 horas
Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas City Stadium - 23 horas
16avos de final
Domingo 28 de junio 2026
Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium - 16 horas
Lunes 29 de junio 2026
Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium - 14 horas
Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium - 17.30 horas
Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey - 22 horas
Martes 30 de junio 2026
Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium - 14 horas
Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium - 18 horas
Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México - 22 horas
Miércoles 1 de julio 2026
Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium - 13 horas
Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium - 17 horas
Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium - 21 horas
Jueves 2 de julio 2026
Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium - 16 horas
Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium - 20 horas
Viernes 3 de julio 2026
Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver - 00 horas
Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium - 15 horas
Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium - 19 horas
Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium - 22.30 horas
Octavos de final
Sábado 4 de julio 2026
Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium - 14 horas
Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium - 18 horas
Domingo 5 de julio 2026
Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium - 17 horas
Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México - 21 horas
Lunes 6 de julio 2026
Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium - 16 horas
Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium - 21 horas
Martes 7 de julio 2026
Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium - 13 horas
Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver - 17 horas
Cuartos de final
Jueves 9 de julio 2026
Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium - 17 horas
Viernes 10 de julio 2026
Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium - 16 horas
Sábado 11 de julio 2026
Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium - 18 horas
Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium - 22 horas
Semifinales
Martes 14 de julio 2026
Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium - 16 horas
Miércoles 15 de julio 2026
Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium - 16 horas
Tercer puesto
Sábado 18 de julio 2026
Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium - 18 horas
Final
Domingo 19 de julio 2026
Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium - 16 horas