Atento, Scaloni: a horas de confirmarse que será su rival en el Mundial, Jordania le ganó a Kuwait por la Copa Árabe

A horas de confirmarse que enfrentará a la Argentina de Scaloni en el Mundial 2026, Jordania se impuso ante Kuwait y avanzó de ronda en la Copa Árabe.

Jordania le ganó 3-1 a Kuwait y avanzó de ronda en la Copa Árabe.

La Selección de Jordania, que será rival de la Selección argentina de Scaloni en el Grupo J del Mundial 2026, le ganó 3-1 a Kuwait en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C de la Copa Árabe de la FIFA.

Los autores de los goles para los jordanos fueron Abu Taha, Al Rosan y Ali Olwan, mientras que para Kuwait marcó Yousef Nasser, quien había descontado momentáneamente.

Jordania le ganó a Kuwait y avanzó en la Copa Árabe El golazo de Jordania en el triunfo ante Kuwait por la Copa Árabe Esta victoria le permite a Jordania liderar cómodamente en su zona, ya que en su primera presentación le había ganado 2-1 a Emiratos Árabes Unidos. Además, el futuro rival de la Selección argentina ya tiene su boleto asegurado para los cuartos de final, donde se enfrentará con un rival proveniente del Grupo D que tiene a Irak, Argelia, Sudán y Bahréin.

La próxima presentación de Jordania en la Copa Árabe será este martes a las 11:30 frente a Egipto, por la última fecha de la fase de grupos.

Jordania y un Mundial para la historia La selección de Jordania aparece en la previa como el posible rival más accesible de la Argentina en el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde también competirán con Argelia y Austria.