¡Momento top! Infantino se disculpó con Scaloni y lo invitó a levantar la Copa del Mundo sin guantes

El presidente pidió perdón en nombre de la FIFA y subió al escenario a Lionel Scaloni para que el DT pudiera alzar el trofeo sin restricciones. El video.

Justicia para Scaloni: Infantino lo invitó a levantar la Copa sin guantes, luego del blooper en la gala del sorteo.

El sorteo del Mundial 2026, llevado a cabo este viernes en Washington, dejó una imagen que llamó muchísimo la atención y tuvo como protagonista a Lionel Scaloni. El DT de la Selección argentina fue elegido para hacer la presentación del trofeo durante la ceremonia, pero lo hizo de la forma menos pensada: lo obligaron a usar guantes para alzar la Copa del Mundo.

La imagen fue verdaderamente confusa ya que el lema indica que todos los campeones del mundo tienen derecho a levantar la cita mundialista sin ningún tipo de restricciones. En ese contexto, Gianni Infantino se quedó con la espina clavada y, un día después de la gala, le pidió disculpas públicas al DT de la Albiceleste e incluso lo invitó al escenario para hacerlo como corresponde, con las manos desnudas.

Justicia para Scaloni: Infantino se disculpó y lo invitó a alzar la Copa del Mundo sin guantes "Pido disculpas en nombre de la FIFA. Los campeones del mundo pueden tocar la Copa... Vení para acá", lo llamó el presidente del máximo ente rector sin protocolo previo.

Con cierta timidez, Scaloni se paró de su asiento para recibir nuevamente la Copa que conquistó hace tres años en Qatar, esta vez entregada por el propio Infantino, y se llevó la ovación de todos en el lugar.