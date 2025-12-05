Scaloni reveló el insólito motivo por el que debió usar guantes para tocar la Copa del Mundo: "No me la dejaron tocar"

Luego del sorteo de la fase de grupos del Mundial, Lionel Scaloni contó la razón por la cual no pudo llevar el trofeo con sus manos desnudas.

Este viernes se llevó a cabo del sorteo del Mundial 2026. En una ceremonia que tuvo todo tipo de shows humorísticos y musicales, y la presencia de muchos personajes ajenos al fútbol, Lionel Scaloni tuvo una pequeña pero importantísima participación, ya que, como entrenador de la vigente campeona, fue el encargado de llevar la Copa del Mundo al estrado.

Algo que llamó bastante la atención fue que el DT de la Selección argentina usara unos guantes blancos (como si fuera un mago) para tener el trofeo en sus manos, lo que generó todo tipo de comentarios y hasta memes por parte de los espectadores. Una vez finalizado el evento, el propio estratega de la Scaloneta se encargó de revelar el insólito motivo.

Scaloni reveló por qué debió usar guantes para tocar la Copa del Mundo Scaloni reveló por qué debió usar guantes para tocar la Copa del Mundo "La Copa no se puede tocar con las manos, no te lo permiten. ¿Viste que dicen que si sos campeón del mundo, la podés tocar? Bueno, la podés tocar, pero con guantes esta vez. No me la dejaron tocar hasta que me los puse", explicó el técnico oriundo de Pujato, dejando en claro que la medida lo sorprendió tanto a él como a todos.

De todos modos, volver a estar en contacto con el galardón más lindo e importante de todos, tuvo también una gran carga emocional: "Fue un momento muy especial cuando la volví a ver, recordar ese momento. Espero que la gente lo haya disfrutado, porque venimos como los vigentes campeones y eso es algo que no pasa mucho. Estoy orgulloso de haber hecho eso, representando a Argentina".