El análisis de Lionel Scaloni sobre el grupo que le tocó a la Selección en el sorteo del Mundial

El DT analizó el sorteo del Mundial 2026, valoró el nivel de Argelia, Austria y Jordania y se refirió al posible cruce con España o Uruguay.

Lionel Scaloni dejó sus primeras sensaciones tras el sorteo del Mundial 2026 y, antes de desglosar cada cruce, remarcó la importancia de mantener la cautela en una fase de grupos que tendrá a Argelia, Austria y Jordania como rivales. “No hay rival fácil y hay que jugar los partidos”, avisó el DT antes de meterse en el análisis de cada selección.

Con el foco ya en el sorteo, reconoció que el nerviosismo apareció recién en el escenario: "Ayer no estaba nervioso, pero hoy sí. Cuando salen las bolas estás un poquito ahí atento". Y repitió una frase que marcó todo su ciclo: "No hay rival fácil, hay que jugar los partidos".

Sobre el grupo que integra la Argentina -Argelia, Austria y Jordania-, dejó un análisis inmediato. Para empezar, remarcó su relación personal con el entrenador argelino: "A su entrenador lo conozco, fue entrenador mío en la Lazio. Vladimir Petkovic es un gran entrenador". Después elogió el nivel del rival africano y su aporte de futbolistas a Francia y otros seleccionados.

Sobre Austria habló de una "gran eliminatoria" y de un rival "difícil también". Y en cuanto a Jordania, fue claro: "Entre comillas, el más desconocido, pero no vamos nada por descontado. Si llegó ahí por algo será". El objetivo, como siempre, es competir: "A priori es un grupo que nosotros tenemos que dar el máximo y poder intentar pasar de ronda".