Durísimo sorteo del Mundial 2026 para Argentina: en dieciseisavos de final podría enfrentar a Uruguay o España

El sorteo del Mundial 2026, realizado este viernes en el Centro John F. Kennedy de Washington, dejó sensaciones encontradas para la Selección argentina. Si bien el equipo de Lionel Scaloni fue cabeza de serie al integrar el Bombo 1, lo que le permitió evitar a las grandes potencias en la fase de grupos, el panorama se endurece rápidamente cuando se observa el cuadro de eliminatorias.

Argentina quedó ubicada en el Grupo J, que compartirá con Austria, Argelia y Jordania, tres selecciones competitivas pero claramente de un nivel inferior al vigente campeón del mundo. En principio, el camino luce accesible para terminar entre los dos primeros y avanzar sin sobresaltos.

Bolilla de Argentina El histórico quarterback Tom Brady sacó el copón de la Selección argentina, que integrará el Grupo J en el Mundial 2026. FIFA Un cruce "de la muerte" antes de lo esperado en el Mundial 2026 La verdadera preocupación aparece en los dieciseisavos de final, donde la Selección se cruzará con uno de los clasificados del Grupo H, una de las zonas más difíciles del torneo. Allí aparecen España, candidata al título e impulsada por figuras jóvenes y por el respaldo de referentes históricos, y una siempre combativa Uruguay, que llega con recambio pero mantiene su sello competitivo. El grupo lo completan Arabia Saudita y Cabo Verde, lo que aumenta las posibilidades de que Argentina tenga un rival de peso antes de lo esperado.