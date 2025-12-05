Durísimo sorteo del Mundial 2026 para Argentina: en dieciseisavos de final podría enfrentar a Uruguay o España
La Selección argentina tiene un grupo accesible, pero preocupa el primer cruce eliminatorio del Mundial 2026.
El sorteo del Mundial 2026, realizado este viernes en el Centro John F. Kennedy de Washington, dejó sensaciones encontradas para la Selección argentina. Si bien el equipo de Lionel Scaloni fue cabeza de serie al integrar el Bombo 1, lo que le permitió evitar a las grandes potencias en la fase de grupos, el panorama se endurece rápidamente cuando se observa el cuadro de eliminatorias.
Argentina quedó ubicada en el Grupo J, que compartirá con Austria, Argelia y Jordania, tres selecciones competitivas pero claramente de un nivel inferior al vigente campeón del mundo. En principio, el camino luce accesible para terminar entre los dos primeros y avanzar sin sobresaltos.
Un cruce "de la muerte" antes de lo esperado en el Mundial 2026
La verdadera preocupación aparece en los dieciseisavos de final, donde la Selección se cruzará con uno de los clasificados del Grupo H, una de las zonas más difíciles del torneo. Allí aparecen España, candidata al título e impulsada por figuras jóvenes y por el respaldo de referentes históricos, y una siempre combativa Uruguay, que llega con recambio pero mantiene su sello competitivo. El grupo lo completan Arabia Saudita y Cabo Verde, lo que aumenta las posibilidades de que Argentina tenga un rival de peso antes de lo esperado.
De acuerdo con el formato:
- 1° del Grupo J vs 2° del Grupo H
- 1° del Grupo H vs 2° del Grupo J
Es decir, si Argentina finaliza primera, podría enfrentarse al segundo de un grupo durísimo, posiblemente España o Uruguay. Y si queda segunda, el choque sería contra el ganador del Grupo H, probablemente también uno de esos dos seleccionados.