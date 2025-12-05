Acá están, estos son: los 12 grupos del Mundial 2026 tras el sorteo en Washington

El sorteo del Mundial 2026 , celebrado este viernes en el Centro John F. Kennedy de Washington, definió la conformación de los 12 grupos de la primera fase del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Con 48 selecciones y un formato ampliado, la Copa del Mundo ya conoce cómo será su mapa competitivo inicial.

La Selección argentina , dirigida por Lionel Scaloni, quedó ubicada en el Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Será el punto de partida para el equipo que buscará sumar su cuarta estrella, después de los títulos de 1978, 1986 y 2022.

El debut albiceleste será el 16 de junio ante Argelia. Luego, el 22 del mismo mes, se medirá con Austria y cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio frente a Jordania. Los horarios de cada encuentro se conocerán este sábado, cuando la FIFA publique el calendario completo de partidos.

La buena noticia es que, a priori, el grupo parece accesible. La mala, sin embargo, es que el primer cruce eliminatorio sería contra alguno de los dos clasificados del Grupo H , que podrían ser España o Uruguay.

Lo que falta definir: fechas, horarios y estadios

Aunque los grupos ya están definidos, la organización del Mundial 2026 dará un paso clave este sábado, cuando la FIFA anuncie el calendario definitivo, con el orden exacto de los partidos, los horarios y los estadios asignados en los 16 recintos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

Con la expectativa a flor de piel y un certamen ampliado que marcará un hito en la historia de la Copa del Mundo, el sorteo dejó lista la foto inicial del torneo que comenzará a tomar forma completa en las próximas horas.