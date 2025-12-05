La bomba de Chiqui Tapia en el sorteo del Mundial 2026: qué sorpresivo "anuncio" hizo

Desde Washington DC, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia dejó una frase inesperada sobre el futuro de la Selección argentina.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, arribó este viernes al John F. Kennedy Center de Washington DC pasadas las 11.30 (13.30 hora argentina) y se detuvo a dialogar con la prensa acreditada en la alfombra roja. Desde allí compartió sus sensaciones antes de conocer el destino de la Selección en el Mundial 2026.

“Veo bien a la Selección por cómo terminamos la clasificación. Estamos con mucha expectativa, con la adrenalina de saber con quiénes vamos a jugar. Somos los campeones del mundo y tenemos la obligación de defenderla”, afirmó Tapia, confiado en el rendimiento del equipo nacional y en la energía con la que el plantel llegará al torneo.

El dirigente, además, dejó en claro cuál sería su sede ideal para disputar la fase de grupos. “Ojalá Miami, ojalá Miami porque somos mucho más locales ahí. Pero el público argentino acompaña a todos lados; lo demostró en Qatar”, sostuvo, en referencia al masivo apoyo esperado en una ciudad donde Argentina planea instalar su base operativa.

tapia scaloni "Somos los Campeones del Mundo y tenemos la obligación de defender la Copa", publicó Chiqui Tapia en X. X @tapiachiqui El anuncio de Chiqui Tapia en el sorteo del Mundial 2026 Tapia fue consultado por la presencia de Lionel Scaloni, quien estuvo a cargo de ingresar la Copa del Mundo al auditorio del Kennedy Center. “A Scaloni lo vi bien, con los mismos nervios que sentimos todos. Uno tiene ese cosquilleo de querer saber ya los rivales, empezar a planificar”, señaló.

Recién entonces llegó la frase que sacudió la previa y que se convirtió en la verdadera bomba del día: Tapia sugirió que todo está encaminado para que el ciclo de Scaloni continúe más allá del 2026 y se proyecte hasta el Mundial 2030.