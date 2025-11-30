Javier Milei redobló su enfrentamiento con Chiqui Tapia y lanzó un enigmático "3-0" en redes sociales

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y publicó un mensaje en X que aviva el conflicto.

El enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, sumó este jueves un nuevo capítulo. Hace minutos, el mandatario publicó un mensaje en X que rápidamente generó repercusión en el ámbito político y deportivo.

“3-0. 1° X/Twitter 2° Tribunas 3° Cancha. VLLC!”, escribió Milei, en lo que se interpretó como una celebración de una supuesta victoria frente a Tapia en la pulseada que mantienen.

El posteo de Javier Milei Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1995152412966039606&partner=&hide_thread=false 3-0



1° X/Twitter

2° Tribunas

3° Cancha



VLLC! — Javier Milei (@JMilei) November 30, 2025 El nuevo posteo llega en medio de la polémica generada por la sanción a los jugadores de Estudiantes de La Plata y al presidente del club, Juan Sebastián Verón, tras el escandaloso “pasillo de espaldas” durante el ingreso del árbitro en un partido reciente. La medida disciplinaria reavivó el malestar del Gobierno con la conducción de la AFA.

Un conflicto que crece En las últimas semanas, Milei y la AFA protagonizan un cruce cada vez más visible. Desde el Gobierno cuestionan la administración de Tapia y su influencia en el fútbol argentino, mientras que desde la entidad madre del deporte evitan responder de manera directa, aunque mantienen una postura crítica frente a la intromisión de la política en decisiones internas.