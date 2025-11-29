Eduardo Feinmann y Pablo Rossi revelaron detalles sobre el tajante enojo de Javier Milei que lo llevó a bajar su viaje a Estados Unidos

Eduardo Feinmann y Pablo Rossi analizaron con detalle este viernes en A24, el detrás de escena de la decisión de Javier Milei de cancelar su viaje a Estados Unidos, donde tenía previsto participar del sorteo del Mundial que se realizará en la ciudad de Washington el próximo 5 de diciembre. En dicha instancia, se dará a conocer cuál será el grupo que enfrentará la Selección argentina en la primera fase de la próxima copa del fútbol a nivel global.

En medio del duro cruce entre Milei y la Asociación del Fútbol Argentino, Rossi le reveló a Feinmann información a la que accedió desde las altas esferas del poder sobre la determinación del presidente de no ir al país del norte.

Al repasar las repercusiones políticas del escándalo de la AFA y las tensiones con el mandatario del ente regulador Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Rossi deslizó: "Si algo faltaba es la cancelación del viaje del presidente a Estados Unidos". En ese momento, Eduardo Feinmann le pidió a su colega alguna información puntual sobre el motivo de la suspensión del vuelo de Javier Milei .

"El dato que tengo es así, me lo dijo una fuente muy directa: 'Enviamos un mensaje directo, cómo será nuestro enojo, nuestra oposición a cómo funciona el fúbol argentino, que decidimos que el presidente no va'", apuntó Rossi sobre la decision del alto mando del Gobierno en su cruzada contra la AFA.

Luego, el conductor sumó que le contaron que Milei optó por sacrificar una foto con Trump, aunque para el líder de La Libertad Avanza tal encuentro sea un "activo fundamental". "Es el mensaje que quiere dar el Gobierno", remarcó el periodista.

Eduardo Feinmann y Pablo Rossi revelaron detalles sobre la cancelacón del viaje de Javier Milei a Estados Unidos

Entonces Eduardo Feinmann insistió: "El mensaje es 'no vamos, sacrificamos la foto con Trump, y de esa manera estamos mostrando el repudio con Tapia y compañía". Mientras que Pablo Rossi, teléfono en mano, leyó la conversación concreta que le envió una fuente allegada a Javier Milei.

"'Fue la manera más contundente de enviar un mensaje por el desastre de que es la AFA', me contestaron", compartió el comunicador. Acto seguido agregó sobre el textual del mensaje: "'No nos podemos meter por el tema FIFA, pero fue nuestra manera de mandar un contundente mensaje, tan contundente que sacrificamos el encuentro con Trump'".

Finalmente, Feinmann subrayó que un encuentro de Milei con Trump para el presidente es "siempre significativo, y más en este momento". Mientras que Rossi concluyó sobre la escalada de la tensión con la AFA: "Cómo terminará esto, no sé".