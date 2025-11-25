La llamativa alianza entre Eduardo Feinmann y Jorge Rial contra un periodista al que "se le escapó la dentadura" en vivo
El picante cruce entre comunicadores se volvió tendencia en las redes sociales.
Eduardo Feinmann volvió a ser protagonista de un fuerte cruce en redes sociales con un reconocido periodista y formó una llamativa alianza con Jorge Rial. Por supuesto que la "pelea" se viralizó rápidamente en X (antes Twitter).
La situación ocurrió cuando el comunicador Gustavo Noriega opinó sobre los dichos de Eduardo Feinmann quien criticó el pasillo de espaldas que realizó Estudiantes de La Plata a Rosario Central en el Gigante de Arroyito: "No uses Verón a tus jugadores como si fueran esclavos".
Ante esto, el periodista fulminó al conductor con una frase corta pero contundente: "Nunca no dice una pelotu... este tipo". Fiel a su estilo, Eduardo no se quedó callado y arremetió sin filtro contra su colega que comparte equipo con Yanina Latorre en El Observador.
Jorge Rial y Eduardo Feinmann se aliaron y fulminaron a un periodista
"Sos el mismo Gustavo Noriega a quien se le escapó la dentadura en un programa en vivo?? ¿No eras vos uno de los mercenarios de Diego Gvirtz?", escribió el conductor en su cuenta de X (antes Twitter).
Quien llamativamente se alió a Feinmann fue Jorge Rial. El conductor de C5N decidió meterse en la polémica y expresó: "Sí. Es el mismo. Pero logró pegarse los dientes", cerró el exconductor de Intrusos.