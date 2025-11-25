Presenta:

Mdz Show

Eduardo Feinmann

La llamativa alianza entre Eduardo Feinmann y Jorge Rial contra un periodista al que "se le escapó la dentadura" en vivo

El picante cruce entre comunicadores se volvió tendencia en las redes sociales.

MDZ Show

Los conductores se aliaron en redes. 

Fotos: capturas de video / Radio 10 / A24.

Eduardo Feinmann volvió a ser protagonista de un fuerte cruce en redes sociales con un reconocido periodista y formó una llamativa alianza con Jorge Rial. Por supuesto que la "pelea" se viralizó rápidamente en X (antes Twitter).

La situación ocurrió cuando el comunicador Gustavo Noriega opinó sobre los dichos de Eduardo Feinmann quien criticó el pasillo de espaldas que realizó Estudiantes de La Plata a Rosario Central en el Gigante de Arroyito: "No uses Verón a tus jugadores como si fueran esclavos".

Ante esto, el periodista fulminó al conductor con una frase corta pero contundente: "Nunca no dice una pelotu... este tipo". Fiel a su estilo, Eduardo no se quedó callado y arremetió sin filtro contra su colega que comparte equipo con Yanina Latorre en El Observador.

Jorge Rial y Eduardo Feinmann se aliaron y fulminaron a un periodista

Captura de pantalla 2025-11-25 211904
Eduardo Feinmann cruzó al periodista Gustavo Noriega. Foto: captura de pantalla X / @edufeiok.

"Sos el mismo Gustavo Noriega a quien se le escapó la dentadura en un programa en vivo?? ¿No eras vos uno de los mercenarios de Diego Gvirtz?", escribió el conductor en su cuenta de X (antes Twitter).

Quien llamativamente se alió a Feinmann fue Jorge Rial. El conductor de C5N decidió meterse en la polémica y expresó: "Sí. Es el mismo. Pero logró pegarse los dientes", cerró el exconductor de Intrusos.

