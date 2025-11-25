El llamativo gesto de Javier Milei con Estudiantes en medio de la polémica con la AFA y Chiqui Tapia

El despacho presidencial apareció decorado con algunas referencias en homenaje a Estudiantes de La Plata en medio de la polémica que protagonizó la AFA y su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia.

El presidente Javier Milei colgó en su despacho una camiseta de Estudiantes de La Plata luego de la polémica con la AFA y Claudio 'Chiqui' Tapia.

En medio de la gran polémica futbolera entre Estudiantes de La Plata y la AFA que conduce Claudio 'Chiqui' Tapia, el presidente Javier Milei volvió a deslizar un gesto hacia el club que conduce Juan Sebastián Verón que no pasó desapercibido.

Un objeto inusual en el despacho presidencial El nuevo mensaje teledirigido del presidente contra las autoridades del fútbol argentino se difundió a través de una foto oficial de la reunión con el canciller de Israel, Gideon Sa'ar, en la Casa Rosada.

Allí, detrás de la aparatosa motosierra y las expresiones de los funcionarios, llamó la atención un objeto colgado inmediatamente detrás del libertario: una camiseta de Estudiantes.

Además del uniforme titular albirrojo del club de La Plata, Milei también colgó en su despacho una bolsa que reza 'Pincha' y ubicó del lado opuesto la camiseta de Olimpia de Paraguay que le regaló Martín Palermo, ídolo de Boca que dio sus primeros pasos en el León.

La defensa de Javier Milei a Estudiantes La decoración futbolera se suma al mensaje que el presidente había posteado en sus redes este lunes, donde compartió una foto de la camiseta de Estudiantes. "Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin", escribió Milei, en referencia a Osvaldo Zubeldía, histórico entrenador del conjunto albirrojo que logró ganar tres veces la Copa Libertadores y la histórica Copa Intercontinental.