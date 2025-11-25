Escándalo en la AFA: la estadística con la que el Gobierno salió al cruce de Chiqui Tapia

En medio de la polémica que atraviesa al fútbol argentino tras la coronación de Rosario Central en las oficinas de la AFA , el Gobierno volvió a salir con los tapones de punta contra el presidente del organismo, Claudio Tapia . En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , midió cómo la llegada del "Chiqui" al frente de la Asociación "cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas Centra l ", presidido por su hijo Matías.

En un informe difundido en sus redes sociales, Sturzenegger advirtió que tras la asunción de Tapia como presidente de la AFA en 2017, Barracas Central recibió un trato arbitral favorable y obtuvo resultados deportivos significativamente mejores que los proyectados por un escenario contrafactual.

"¡Secame una nuca!", remató el funcionario, en alusión al episodio que se viralizó durate la Copa América del año pasado donde se vio a un dirigente de la AFA pasarle una toalla al 'Chiqui' por la cabeza en el partido en que Argentina se clasificó a la final.

El análisis de Sturzenegger, "basado en el método de control sintético y técnicas avanzadas de machine learning", asegura que el club referenciado en el Tapia -su estadio lleva su nombre, es conducido por su hijo Matías y tiene en el equipo a su otro hijo, Ignacio- obtuvo un 8,59% más de sanciones arbitrales favorables (penales y tarjetas a rivales) y un 28,1% menos de sanciones en contra que en un escenario contrafactual sin él en la presidencia de AFA.

"Estos resultados sugieren un posible sesgo arbitral en favor de Barracas Central. En términos deportivos, se estima que en un torneo de 28 fechas Barracas Central sumó entre 8,5 y 18,5 puntos más (dependiendo de la especificación utilizada) de los que habría obtenido en ausencia de dicha ventaja", sentencia el informe.

Informe Barracas Central - final (4)

Javier Milei también se subió al ring

El propio Javier Milei compartió la publicación de su ministro y disparó: "DEMOLEDOR RESULTADO. El trabajo en cuestión demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia. Fin".

El presidente ya se había subido a la polémica el lunes al celebrar el triunfo de Estudiantes de La Plata ante Rosario Central y su protesta frente a la AFA con una foto de la camiseta del 'Pincha'. "Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin", había escrito el libertario en referencia a Osvaldo Zubeldía, histórico entrenador del conjunto albirrojo que logró ganar tres veces la Copa Libertadores y la histórica Copa Intercontinental.

Tuit Milei El tuit de Javier Milei para expresar su apoyo a Estudiantes de La Plata en plena disputa con la AFA.

La disputa de la Casa Rosada con el líder de la AFA se remonta a la decisión del Gobierno de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas a través del mega DNU 70/2023. El ingreso de capitales privados al fútbol fue rechazado por Tapia y los clubes, quienes lograron frenar la medida en la Justicia.

Esa disputa generó varios altercados durante el primer año de Gobierno de La Libertad Avanza, que incluyó un intento de la Inspección General de Justicia de impugnar las elecciones de la Asociación de Fútbol Argentino donde Tapia renovó su mandato o la modificación del esquema de aportes jubilatorios que deben realizar los clubes, una medida denunciada en la AFA como un apriete financiero.

Si bien el conflicto parecía haber amainado con las conversaciones entre Tapia y Karina Milei para que Argentina sea sede del Mundial 2030, el presidente parece haber vuelto a dar vía libre a una nueva avanzada contra el caudillo del fútbol argentino.