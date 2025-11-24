El conmovedor posteo de Messi tras la muerte de Omar Souto, el hombre que lo llevó a la Selección: "Nunca te vamos a olvidar"

Lionel Messi utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a Omar Souto, el histórico dirigente que fue una figura clave para su llegada a la Albiceleste.

Messi se despidió de Omar Souto, el máximo responsable para que el 10 vistiera el manto sagrado.

El fútbol argentino está de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales y figura clave para que Lionel Messi juegue en la Selección argentina. Y como no podía ser menos, el 10, al igual que otros referentes de la Scaloneta, lo despidió con un conmovedor posteo en sus redes sociales.

Souto dejó una huella imborrable en cada jugador y cuerpo técnico que pasó por el predio. Pero entre tantos capítulos importantes de su trayectoria, uno destaca por encima del resto: fue quien rastreó a la Pulga en 2003 cuando comenzaba a hacer ruido en La Masía del Barcelona y lo llevó a elegir el manto sagrado, ante el interés de España por tentarlo.

El emotivo posteo de Lionel Messi para despedir a Omar Souto Un día después de su muerte, Messi publicó un posteo en su cuenta de Instagram. “Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí”, escribió el 10, recordando el rol decisivo que Souto jugó en sus primeros pasos. El capitán de Inter Miami dejó en claro cuánto significó para él esa mano tendida cuando todavía era un desconocido.

Messi se despidió de Omar Souto, el máximo responsable para que el 10 vistiera el manto sagrado. Messi se despidió de Omar Souto, el máximo responsable para que el 10 vistiera el manto sagrado. El astro argentino cerró con un homenaje que refleja lo que Souto representó para todos los que pasaron por la Selección: “Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”.