El tremendo insulto de Guillermo Barros Schelotto a un asistente en Vélez-Argentinos, que no se vio en TV: "Sos el mismo de 2014, sos un..."

Guillermo Barros Schelotto volvió a protagonizar una fuerte escena contra los árbitros en la dura eliminación de Vélez en octavos del Clausura. El video.

La dura eliminación de Vélez ante Argentinos Juniors fue un duro golpazo para el equipo de Guillermo Barros Schelotto, que no supo aprovechar la localía y se despidió del Torneo Clausura en octavos de final. Ya sobre el final y con el 0-2 casi decretado, el Mellizo volvió a protagonizar un fuertísimo cruce al costado de la línea de cal con uno de los árbitros del partido.

A los 46 minutos del segundo tiempo, el VAR llamó a Andrés Merlos por un posible penal a favor del Fortín, pero tras el chequeo el referí principal consideró que no existió falta y le negó la chance de descontar desde los doce pasos.

Guillermo Barros Schelotto toreó al juez de línea luego del penal anulado a Vélez y se fue expulsado: qué le dijo Automáticamente después de la decisión, el entrenador del elenco de Liniers se le fue al humo a Yamil Bonfá, el juez de línea que estaba sobre ese sector, y lo insultó de arriba a abajo antes de irse expulsado del José Amalfitani.

"Y si, me echás y qué? Me importa un c... que me eches", arremetió Barros Schelotto. Luego de que Merlos le mostrara la roja producto de esa furia reacción, el DT volvió a torear al asistente y se remontó 11 años atrás para reprocharle por un hecho del pasado.