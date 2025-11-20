La irónica frase de Guillermo Barros Schelotto sobre el título que la AFA le otorgó a Central: "Tiene que ser retroactivo a..."

Luego de que el ente madre del fútbol argentino le otorgara un nuevo trofeo al Canalla, Guillermo Barros Schelotto se expresó y fue contundente al respecto.

Otro papelón más y van. Este jueves por el mediodía y tras una extensa charla en Puerto Madero, la AFA reconoció a Rosario Central como el campeón de la Tabla Anual al cosechar 66 puntos entre el Apertura (35 unidades) y Clausura (31 unidades).

Esta noticia desató la furia por parte de todos los fanáticos del fútbol y también de algunos equipos, quienes consideraron injusto que se le otorgue el trofeo al Canalla, ya que no estaba estipulado en el reglamento de Torneos LPF de este 2025 hasta hoy por la mañana.

La irónica frase de Guillermo Barros Schelotto sobre el título que la AFA le otorgó a Central Al hacerlo oficial, una de las primeras personas que dio su opinión al respecto fue Guillermo Barros Schelotto. El entrenador de Vélez habló en conferencia de prensa en la previa del choque de octavos de final frente a Argentinos Juniors este sábado a las 20 horas y fue contundente sobre el tema: “No sé cuál será el sentido, quizás se querrá utilizar ese título que hoy se le da a Central por ser el equipo con más puntos en el año un reconocimiento y quizá en el tiempo tendrá ese reconocimiento", dijo el Mellizo.

"A mí me tocó jugar en Estados Unidos y está la Supporters Shield, que es un título que se le da al equipo con más puntos de la temporada; tiene un reconocimiento ahí, pero acá no había. Lo hay ahora. Bueno, con el tiempo capaz los que siguen tienen un reconocimiento también", sentenció haciendo un paralelismo con la MLS.