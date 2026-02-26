La crítica de Guillermo Barros Schelotto a la renuncia de Gallardo a River: "Hay que respetar los contratos de un lado y del otro"

Tras el empate sin goles annte Riestra, Guillermo Barros Schelotto se refirió a la salida del Muñeco en River y lanzó una crítica acerca de ello.

Este jueves a las 19:15 frente a Banfield, Marcelo Gallardo dirigirá su último partido en River antes de dar un paso al costado y dejar de ser el DT. La noticia de su renuncia dejó en shock a todos los hinchas millonarios, quienes volverán a despedir por segunda vez en su historia al técnico más ganador de su historia.

Ahora, quienes fue consultado sobre este tema fue Guillermo Barros Schelotto. El entrenador de Vélez ( algunos dicen que fue él quien lo echó debido a la victoria el pasado domingo en Liniers), habló en conferencia de prensa tras el empate sin goles ante Riestra y lanzó una crítica sobre la renuncia dejó Napoleón.

La crítica de Guillermo Barros Schelotto a la renuncia de Gallardo a River “Es una situación que se vive en el fútbol argentino. Les ha pasado a otros entrenadores. Ya dije la semana pasada que era algo que podía pasar. Quizás impacta un poco más porque es la primera vez que le pasa (a Gallardo) en River. Lamento la situación y no la comparto. Creo que siempre hay que tratar de respetar los contratos, de un lado y del otro”, comenzó.

La crítica de Guillermo Barros Schelotto a la renuncia de Gallardo a River X @SC_ESPN No obstante, el Mellizo bajó el tono de sus declaraciones e intentó restarles trascendencia pública: “No quiero ser alguien que dicte una sentencia de que si echan a los técnicos me enojo o que si el técnico se va a otro lado, está mal. Cada uno hace lo que quiere y cada club tiene sus propias decisiones, y punto. Es fútbol, nada más”, mencionó.