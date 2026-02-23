La revancha del Mellizo: Barros Schelotto sentenció el destino de Gallardo como DT de River

La escena tuvo una carga simbólica enorme. Más de siete años después de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 en el estadio Santiago Bernabéu, donde River venció a Boca Juniors 3 a 1, los mismos protagonistas volvieron a cruzarse en un momento decisivo, aunque esta vez con roles invertidos.

Gallardo había regresado al club en agosto de 2024 con la ilusión de repetir aquellas gestas, pero los resultados del último tiempo marcaron una realidad muy distinta. Derrota tras derrota, rendimientos irregulares y un equipo sin respuestas condujeron a un desenlace inevitable, que se consumará oficialmente tras el partido ante Banfield.

El saludo de Gallardo con los mellizos Barros Schelotto antes del Vélez-River que decretó el final del Muñeco.

El encuentro en Liniers estuvo rodeado de morbo por ese duelo personal entre entrenadores. Sin embargo, ambos se saludaron con respeto antes del inicio. “Estuve antes y después del partido, nos saludamos, tenemos un respeto muy grande uno a otro. Hemos compartido en la Selección muchas veces”, explicó Barros Schelotto .

Al escuchar esta pregunta, Guillermo lanzó una tajante frase: “Son todos comentarios o chicanas. Gallardo en River está más allá de un partido. Se gana, se pierde, se gana. En el fútbol pasan un montón de cosas que no lo define solamente un resultado, por lo menos a mí no me pasó nunca, así que calculo que lo que le pase a él será por una situación que él decida, pero no creo que tenga que ver un solo partido”, comenzó en diálogo con TyC Sports.

A su vez, al decir “por lo menos a mí no me pasó nunca” tácitamente pareció querer remarcar que él no se fue de Boca por perder la final de Madrid. Post derrota con River, el Mellizo anunció que no iba a seguir en Boca, pero técnicamente no renunció porque su contrato terminaba el 31 de diciembre de 2018.

Justamente por eso el periodista, rápido, le repreguntó “¿nunca te pasó que un partido te sacó de un equipo?”. Y Guillermo Barros Schelotto insistió: “Sí. Es difícil que sea un solo partido, a veces son otras cosas que no tienen que ver con lo futbolístico, no digo que este sea el caso, pero me parece que Gallardo en River está más allá de un partido solo”.