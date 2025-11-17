Qué le dijo Guillermo Barros Schelotto a Gallardo tras el 0-0 que por ahora deja a River en Sudamericana: "Nos quedamos hablando del..."

Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo se quedaron hablando por un largo rato tras el 0-0 en Liniers. Luego, el DT del Fortín dio detalles de la charla.

Barros Schelotto y Gallardo se hundieron en un cálido y sincero abrazo en el empate sin goles entre Vélez y River.

Si bien el foco principal del choque entre Vélez y River estaba puesto en las chances del Millonario de meterse en el Repechaje de la Copa Libertadores 2026 (el 0-0 en Liniers lo deja momentáneamente en puestos de Sudamericana), hubo un momento en particular donde los flashes apuntaron hacia otro lado: el especial reencuentro entre Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo.

El reencuentro entre Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo en Vélez-River Antes de que comenzara el partido, el DT del Fortín se acercó al banco visitante para saludar al Muñeco y recibirlo con un cálido abrazo, reforzando la buena onda que hay entre ambos pese al morbo por aquella final de Madrid en 2018. En un cruce dos las risas no faltaron, hasta se tomaron el tiempo de posar ante las cámaras tras el pedido de los fotógrafos.

Luego, con el empate ya consumado, ambos entrenadores volvieron a juntarse en la mitad de la cancha a modo de despedida y se quedaron hablando por un largo rato. Justamente a esa charla hizo mención el Mellizo en conferencia de prensa, donde reveló el diálogo que tuvo con el técnico de River post partido.

Qué dijo el Mellizo sobre su charla con el Muñeco tras el 0-0 en Liniers "Nos quedamos hablando del partido, que de repente tuvo dinámica. Se jugó fundamentalmente: nadie hizo tiempo, nadie se tiró a que pasen los minutos y eso fue muy bueno", contó Barros Schelotto en una nota con Paso a Paso.