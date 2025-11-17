Mundial Junior de Hockey 2025: quiénes son las Leoncitas convocadas para viajar a Chile

A dos semanas del inicio del Mundial Junior de Hockey 2025 en Santiago de Chile, el entrenador Juan Martín López confirmó la lista de convocadas de las Leoncitas.

A solo dos semanas de que la bocha comience a rodar en Santiago de Chile, la Selección argentina Junior de hockey sobre césped femenino ya tiene su plantel confirmado para disputar el Mundial 2025. Las Leoncitas buscarán levantar su tercer título mundial y reafirmar su lugar entre las grandes potencias del hockey sobre césped.

Quiénes son las convocadas El entrenador Juan Martín López dio a conocer las jugadoras que integrarán la delegación nacional. La lista de convocadas está conformada por: Lucía Ladrón de Guevara, Pilar Pisthon, Sol Guignet, Juana Castellaro, Zoe Díaz, Sol Olalla, Milagros Di Santo, Máxima Duportal, Lourdes Pisthon, Mercedes Artola, Lara Casas, Emma Knobl, Chiara Ambrosini, Victoria Falasco, Delfina Persoglia, Milagros Alastra, Catalina Stamati y Carmen Pucheta. Las reservas serán Carolina Lardies y Luciana Peralta.

leoncitas prensa PRENSA CAH El grupo de Argentina y el fixture de Las Leoncitas Argentina integrará el Grupo B, junto con Gales, Zimbabue y Bélgica, en una fase inicial que promete partidos intensos y decisivos para avanzar a instancias superiores. El cronograma de encuentros de la fase de grupos será el siguiente:

2 de diciembre, 20.15 — Argentina vs. Zimbabue

4 de diciembre, 20.15 — Argentina vs. Bélgica

6 de diciembre, 20.15 — Argentina vs. Gales El torneo juvenil más importante del hockey femenino reunirá a las futuras estrellas de este deporte, y Argentina buscará sostener su tradición competitiva y pelear por el podio. Desde MDZ, un equipo periodístico acompañará a Las Leoncitas en su travesía por Chile, con cobertura exclusiva de su camino mundialista.