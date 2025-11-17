Pádel: dónde y cuándo se disputan las fases finales de la Liga AJuPaM

Solo quedan días para los playoffs de la Liga AJuPaM (Agrupación de Jugadores de Pádel de Mendoza) que marcarán el punto culminante de la temporada el 22 y 23 de noviembre, en las instalaciones del Indoor Mendoza Padel Center .

La definición del certamen que se llevó a cabo durante todo el semestre con más de 180 parejas , será con dos jornadas a pleno pádel que se disputarán en las 11 canchas ubicadas en el nuevo complejo de más de 4.000 m2 ubicado en La Carrodilla (Lateral del Acceso Sur 7557).

Los playoffs serán el broche de oro para la temporada de una agrupación que tiene como objetivo el crecimiento del pádel en la provincia y conectar a jugadores y clubes.

"La idea de los playoffs es agasajar a todos los clasificados, sin importar el resultado final. Queremos que todos los que se ganaron el derecho a participar vayan a jugar y quieran quedarse a disfrutar de dos jornadas con buen pádel , sorteos, juegos y atracciones como stands de indumentaria, otros de grabado, arreglo y mantenimiento de paletas, y otros beneficios como panificados (Olive) y café de especialidad (Bruno Brown) exclusivo para el sector de jugadores", contó Gerardo Gil , cara visible de la agrupación más grande del pádel de Mendoza.

El sábado 22 la actividad se extenderá desde las 13 hasta pasada la medianoche y el domingo 23 comenzará a las 10.30 para terminar con las finales de la Copa de Oro programadas para iniciarse a las 18.

Ya están confirmados los cuadros masculinos y femeninos para las Copas de Oro y Plata de todas las categorías y para la jornada del domingo 23 está previsto que haya dos partidos de exhibición.

Sobre AJuPaM

AJuPaM reúne a más de 1.000 jugadores y cerca de 100 clubes registrados en 17 departamentos.

La Agrupación de Jugadores de Pádel de Mendoza fue formada por apasionados por el pádel, que decidieron organizarse desde 2023 con la idea de "democratizar el pádel amateur, crear competencias accesibles, justas y transparentes, y construir una comunidad donde cada jugador tenga voz y voto".

Los proyectos de AJuPaM, además de la Liga, incluyen un ranking unificado y una base de datos que conecta a todos los jugadores, becas para jóvenes promesas, academia pública en predios municipales, capacitaciones, difusión y promoción de la disciplina y organización de torneos.