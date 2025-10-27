San Martín, sede de un importante torneo internacional de pádel: los detalles

La Federación Internacional de Pádel (FIP) trae al departamento de San Martín el torneo Cupra FIP Tour Silver , un evento de alto nivel que reunirá a las mejores parejas de padel del país y del mundo. El certamen se desarrollará desde este lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre.

El Complejo Full Padel será el escenario de este prestigioso torneo, que ofrece puntos para el ranking mundial de padel. El director de Deportes del departamento, Darío Vázquez, comentó al respecto: “Se trata de un evento de nivel internacional que jerarquiza lo deportivo y además promociona al departamento en muchos sentidos y por eso. La Comuna acompaña con la esponsorización y los premios".

Para disputar este torneo llegaron parejas de Chile, Italia, España, Francia, Uruguay, Paraguay y de nuestro país.

En total habrá más de 250 jugadores en las canchas. El evento será transmitido por streaming a nivel nacional e internacional a partir de cuartos de final.

La FIP es el órgano rector mundial del pádel y este torneo es parte del Cupra FIP Tour , una serie de torneos internacionales que se organizan a nivel mundial.

Desde hoy, habrá pádel de alto vuelo en San Martín.

El evento se realizará en el Complejo Full Padel, ubicado en lateral norte de ruta 7 km 1003, de San Martín, (Pueblo Nuestro) y en Alem 1031, también de San Martín.

"Este torneo es un hito para el pádel en Mendoza y una oportunidad para que los jugadores locales y nacionales se midan con los mejores del mundo", destacaron desde el municipio.

Qué es el Cupra FIP Tour

El Cupra FIP Tour es un circuito internacional de torneos de pádel organizado por la Federación Internacional de Pádel (FIP) para promover el deporte a nivel mundial.

Este circuito permite a jugadores profesionales y emergentes competir por premios en dinero y puntos para el ranking de la FIP.

Los torneos se dividen en cuatro categorías según el nivel y la puntuación que otorgan: Platino, Oro, Plata y Bronce.

FIP Platinum : otorga 300 puntos FIP a los ganadores. FIP Gold : 150 puntos FIP para los ganadores. FIP Silver : 80 puntos FIP para los ganadores (esta categoría se desarrollará en San Martín) FIP Bronze : 40 puntos FIP para los ganadores.



padel silver El flyer del evento. Instagram Full Pádel Mendoza

El precio de las entradas para ver el mejor pádel