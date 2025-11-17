Qué dijo Claudio Úbeda de la tremenda comparación con Scaloni que le hizo Paredes: "Es un..."

Claudio Úbeda fue consultado por el paralelismo que trazó Leandro Paredes entre él y Lionel Scaloni. El DT analizó la frase de su capitán y explicó qué siente con eso.

Boca volvió a revalidar su gran presente y venció 2-0 a Tigre en la Bombonera para cosechar su cuarto triunfo consecutivo y llegar más afilado que nunca a los playoffs. Toda esta situación no hace más que agigantar la figura de Claudio Úbeda, que empieza a ganar cada vez más casilleros para quedarse con el puesto de DT en 2026.

Más allá de su valoración positiva una vez consumada la victoria ante el Matador que le permitió al Xeneize cerrar la primera fase del Clausura como puntero absoluto de la Zona A, el Sifón se refirió a la tremenda valoración que estableció Leandro Paredes entre él y Lionel Scaloni. Y no hizo más que sacarse el sombrero.

Claudio Úbeda, sobre la tremenda comparación que le hizo Paredes con Scaloni En conferencia de prensa, y luego de que un periodista lo introduzca en el tema, el entrenador de Boca analizó la frase del campeón del mundo y explicó qué siente con eso. “Yo creo que lo dijo porque lógicamente recuerda cuando me tocó dirigir la Selección Sub 20 y trazó el paralelismo con la forma que tiene Lionel. Él nos conoce a los dos y es el indicado para decirlo, obviamente que es un privilegio que hable de mí de esa manera”,

Claudio Úbeda habló sobre la tremenda comparación que le hizo Leandro Paredes con Scaloni. Claudio Úbeda habló sobre la tremenda comparación que le hizo Leandro Paredes con Scaloni. Video: El Canal de Boca Además, Úbeda también se tomó el tiempo de deshacerse en elogios para el capitán del Xeneize, el máximo responsable de cambiarle la cara al equipo desde su vuelta. “Es un jugador súper profesional y lo demuestra en cada partido y entrenamiento. Eso lo hace mucho más grande y hay que valorarlo. No hace otra cosa que inyectar optimismo, personalidad y ganas de ser competitivo”, remarcó el técnico.

Las declaraciones de Paredes comparando al DT de Boca con el de la Selección En la semana posterior al triunfazo de Boca ante River, Paredes y atendió a los medios y no dudó a la hora de hacer la comparación. "Con Claudio estamos felices porque lo está haciendo muy bien, está llevando un grupo adelante, un grupo de personas adelante, porque es muy cercano al jugador. Para nosotros es importantísimo. Tenemos está relación parecida a la de Lionel Scaloni, ojalá que los resultados sean parecidos a los que tuvimos en Selección. Eso lo dirá el tiempo", afirmó en diálogo con TyC Sports.