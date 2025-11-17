Enojo y consuelo del DT de Tigre tras la derrota ante Boca: "Me da bronca perder, pero..."

Diego Dabove, técnico de Tigre, explicó en conferencia por qué se fue con "sensaciones positivas" pese a caer 0-2 con Boca en la Bombonera. Qué dijo.

La derrota ante Boca en la última fecha del torneo Clausura fue un golpazo que podría costarle muy caro a Tigre. El Matador llegaba a la última fecha del torneo Clausura dependiendo de sí mismo para asegurar su presencia en los playoffs y, sobre todo, sellar su clasificación a la Copa Sudamericana 2026, pero todo eso se derrumbó luego del 0-2 en la Bombonera.

Por qué Diego Dabove se fue con "sensaciones positivas" tras el 0-2 de Tigre en la Bombonera Luego del partido, Diego Dabove habló en conferencia de prensa y expresó su fastidio por el resultado negativo. Más allá de eso, el DT dejó en claro que se fue conforme por el rendimiento que mostró su equipo. "Me da bronca perder, pero me voy con sensaciones positivas respecto a lo táctico. Hicimos cosas bien", subrayó en primera instancia.

"Nos hubiese gustado patear más al arco, sí, pero tuvo que ver con la jerarquía y la calidad del rival. Hicimos un gran partido. En remates al arco debemos haber estado casi iguales, muy parejo", continuó el técnico con pasado en San Lorenzo.

Boca Tigre Leandro Paredes, la gran figura de este Boca, cubre el balón ante la marca de Medina, mediocampista de Tigre. Fotobaires Luego, en un análisis más expansivo, remarcó: "Creo que en general lo controlamos, después es la energía, detalles y el gran momento del rival que hace que nos vayamos con las manos vacías más allá de las buenas sensaciones". En paralelo, Dabove fue tajante cuando le preguntaron por el arbitraje de Darío Herrera en la Bombonera. "No soy de hablar de los árbitros y no creo que haya incidido en el resultado", sentenció sin vueltas.