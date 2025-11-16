Tras cerrar la fase regular, cuándo podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Clausura

Boca y River se clasificaron a la fase final del campeonato y podría disputarse un Superclásico en una de las instancias definitorias.

Ambos llegaron a esta jornada con la clasificación a los playoffs asegurada, por lo que el resultado sólo incidía en qué posición de sus respectivas zonas iban a quedar. Y si bien aún quedan cuatro partidos pendientes, que se disputarán este lunes y terminarán de definir el cuadro eliminatorio, los puestos de Xeneizes y Millonarios no se modificarán.

Cuándo podría darse el Superclásico en los playoffs Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1990234470922817539&partner=&hide_thread=false A FALTA DE LOS ÚLTIMOS 4 PARTIDOS, ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE LOS PLAYOFFS



MAÑANA LUNES JUEGAN:



17.00: Belgrano Unión

17.00: Barracas Huracán

17.00: Defensa I. Rivadavia

17.00: Platense Gimnasia



Todavía no hay NINGUNA LLAVE definida pic.twitter.com/s2mglYsL6M — Diario Olé (@DiarioOle) November 17, 2025 El elenco azul y oro quedó puntero en el Grupo A con 29 unidades y ya nadie podrá arrebatarle la cima, mientras que la Banda quedó sexto en el B con 22 puntos. Gimnasia, con 19, podría igualarlo si vence como visitante a Platense, pero debería hacerlo por 10 tantos para igualar la diferencia de gol, lo que resulta francamente improbable.

Por lo tanto, si bien sus respectivos rivales en octavos de final aún no están 100% asegurados, sí lo están sus lugares en la llave. Por lo tanto, ya se sabe con seguridad que, en caso de que logren avanzar en sus respectivos cruces, podría haber un Superclásico en las semifinales.