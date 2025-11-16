Tras cerrar la fase regular, cuándo podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Clausura
Boca y River se clasificaron a la fase final del campeonato y podría disputarse un Superclásico en una de las instancias definitorias.
Boca Juniors y River Plate finalizaron este domingo su participación en la fase regular del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025. Los de la Ribera se impusieron 2-0 como locales frente a Tigre, mientras que los de Núñez no pasaron del 0-0 con Vélez en el Amalfitani.
Ambos llegaron a esta jornada con la clasificación a los playoffs asegurada, por lo que el resultado sólo incidía en qué posición de sus respectivas zonas iban a quedar. Y si bien aún quedan cuatro partidos pendientes, que se disputarán este lunes y terminarán de definir el cuadro eliminatorio, los puestos de Xeneizes y Millonarios no se modificarán.
Cuándo podría darse el Superclásico en los playoffs
El elenco azul y oro quedó puntero en el Grupo A con 29 unidades y ya nadie podrá arrebatarle la cima, mientras que la Banda quedó sexto en el B con 22 puntos. Gimnasia, con 19, podría igualarlo si vence como visitante a Platense, pero debería hacerlo por 10 tantos para igualar la diferencia de gol, lo que resulta francamente improbable.
Por lo tanto, si bien sus respectivos rivales en octavos de final aún no están 100% asegurados, sí lo están sus lugares en la llave. Por lo tanto, ya se sabe con seguridad que, en caso de que logren avanzar en sus respectivos cruces, podría haber un Superclásico en las semifinales.
Si se da el choque, el mismo sería en la Bombonera, ya que Boca finalizó mejor posicionado. Con los resultados parciales, los de Claudio Úbeda enfrentarían en octavos a Sarmiento, pero si Gimnasia gana el lunes, el rival pasaría a ser Talleres. River, en tanto, se vería las caras con Unión en Santa Fe, pero dependiendo de los resultados podría medirse contra Racing o Barracas Central, como visitante en cualquiera de los escenarios.