Qué dijo Gallardo sobre la chance concreta de que River se quede afuera de la Copa Libertadores 2026
Tras el 0-0 ante Vélez, Gallardo fue tajante cuando le consultaron por el escenario internacional de River, que todavía no logró clasificar a la Libertadores.
El empate sin goles frente a Vélez dejó a River al borde de quedarse sin la clasificación a la Copa Libertadores 2026, dependiendo de combinaciones externas o de una coronación en el Clausura. En ese contexto caliente, Marcelo Gallardo habló en conferencia y dejó definiciones que encendieron el debate.
Cuando un periodista de Radio Mitre intentó consultarlo por la posibilidad concreta de quedar afuera, el DT lo interrumpió sin dejar terminar la pregunta: “Te la voy a contestar cuando esto termine, todavía no termina. Cuando esto termine, después vemos cuando tengamos todas las cartas arriba de la mesa”.
Con el ánimo cargado por el rendimiento del equipo, Gallardo también se refirió al momento futbolístico. “Estamos en ese momento de seguir buscándole la vuelta. No voy a claudicar hasta encontrar la vuelta y si no es ahora, será mañana. Mientras tanto hay que aguantar”, dijo.
Y profundizó con una frase fuerte hacia la interna: “El que esté débil para afrontar esta situación, no puede estar. Yo sí, voy a aguantar y a seguir insistiendo”.
El Muñeco analizó el delicado presente de su equipo
Pensando en los octavos del torneo Clausura 2025, el entrenador remarcó que el foco ya está puesto en intentar revertir el rendimiento. “Ahora es volver a intentar para ver si estamos en condiciones de llegar al final. Habrá que buscar argumentos para intentar llegar lejos en esta fase”, sentenció. Para cerrar, soltó una lectura de mediano plazo: “En algún momento esto va a terminar dándose vuelta porque no va a durar para siempre”.