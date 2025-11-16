Qué dijo Gallardo sobre la chance concreta de que River se quede afuera de la Copa Libertadores 2026

Tras el 0-0 ante Vélez, Gallardo fue tajante cuando le consultaron por el escenario internacional de River, que todavía no logró clasificar a la Libertadores.

Marcelo Gallardo, director técnico de River durante el duelo ante Vélez en el José Amalfitani.

El empate sin goles frente a Vélez dejó a River al borde de quedarse sin la clasificación a la Copa Libertadores 2026, dependiendo de combinaciones externas o de una coronación en el Clausura. En ese contexto caliente, Marcelo Gallardo habló en conferencia y dejó definiciones que encendieron el debate.

Cuando un periodista de Radio Mitre intentó consultarlo por la posibilidad concreta de quedar afuera, el DT lo interrumpió sin dejar terminar la pregunta: “Te la voy a contestar cuando esto termine, todavía no termina. Cuando esto termine, después vemos cuando tengamos todas las cartas arriba de la mesa”.

Con el ánimo cargado por el rendimiento del equipo, Gallardo también se refirió al momento futbolístico. "Estamos en ese momento de seguir buscándole la vuelta. No voy a claudicar hasta encontrar la vuelta y si no es ahora, será mañana. Mientras tanto hay que aguantar", dijo.

Y profundizó con una frase fuerte hacia la interna: “El que esté débil para afrontar esta situación, no puede estar. Yo sí, voy a aguantar y a seguir insistiendo”.