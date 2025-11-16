Presenta:

Deportes

|

Memes

Los lapidarios memes del empate de River frente a Vélez que deja al equipo de Gallardo en Copa Sudamericana

El 0-0 entre Vélez y River en Liniers encendió a los usuarios, que reaccionaron con fuertes e ingeniosos memes a la tensión del cierre del Clausura.

MDZ Deportes

Los memes que explotaron tras el empate entre River y Vélez.

Los memes que explotaron tras el empate entre River y Vélez.

Redes

Los memes explotaron después del 0-0 entre River y Vélez en Liniers, un cierre de fase regular que dejó al equipo de Marcelo Gallardo afuera del acceso directo a la Copa Libertadores y mirando de reojo la Copa Sudamericana. Con el Millonario otra vez sin ganar y en un clima cargado, las redes no perdonaron: hubo chistes por el nivel del equipo, por la falta de eficacia y por cómo se vivió cada minuto de un partido que terminó siendo una montaña rusa de ansiedad.

La creatividad también apuntó a momentos puntuales del encuentro: la presentación de Manuel Lanzini ante River, las reacciones por la lesión de Fabricio Bustos y los clásicos dardos cuando la definición del pasaje a las copas queda abierta hasta el final. Entre ironías, memes editados al instante y comparaciones insólitas, los hinchas transformaron la tensión del 0-0 en una lluvia de humor que llenó las redes apenas terminó el partido.

Te Podría Interesar

Los mejores memes de Vélez vs River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/So_Ferrari_CARP/status/1990160585229848954&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NumeralRiver/status/1990161573344596170&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1990153335991853089&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1990147198529712527&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1989891189919604883&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/notsantibjs/status/1990177406875996577&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fercanaveri/status/1990154153239380197&partner=&hide_thread=false

Archivado en

Notas Relacionadas