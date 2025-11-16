Los lapidarios memes del empate de River frente a Vélez que deja al equipo de Gallardo en Copa Sudamericana
El 0-0 entre Vélez y River en Liniers encendió a los usuarios, que reaccionaron con fuertes e ingeniosos memes a la tensión del cierre del Clausura.
Los memes explotaron después del 0-0 entre River y Vélez en Liniers, un cierre de fase regular que dejó al equipo de Marcelo Gallardo afuera del acceso directo a la Copa Libertadores y mirando de reojo la Copa Sudamericana. Con el Millonario otra vez sin ganar y en un clima cargado, las redes no perdonaron: hubo chistes por el nivel del equipo, por la falta de eficacia y por cómo se vivió cada minuto de un partido que terminó siendo una montaña rusa de ansiedad.
La creatividad también apuntó a momentos puntuales del encuentro: la presentación de Manuel Lanzini ante River, las reacciones por la lesión de Fabricio Bustos y los clásicos dardos cuando la definición del pasaje a las copas queda abierta hasta el final. Entre ironías, memes editados al instante y comparaciones insólitas, los hinchas transformaron la tensión del 0-0 en una lluvia de humor que llenó las redes apenas terminó el partido.
