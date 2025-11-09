Los desopilantes memes del categórico triunfo de Boca ante River en el Superclásico

Boca Juniors obtuvo un triunfazo categórico por 2-0 sobre River Plate en una nueva y emocionante edición del Superclásico disputado en la Bombonera. Con goles de Exequiel Zeballos en el primer tiempo y Miguel Merentiel en el segundo, se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026 y complicó a su eterno rival.

Las redes, por supuesto, no se quedaron quietas y los fanáticos de uno y otro club las hicieron estallar de memes de los más variados, que fueron desde las actuaciones estelares del Changuito y la Bestia, la presencia de Dua Lipa en el estadio y el pésimo momento de Marcelo Gallardo en el banco.