La particular "bienvenida" de los hinchas de Boca al plantel de River durante la entrada en calor

Los hinchas de Boca recibieron a los jugadores de River con un detalle especial y la 12 lo acompañó con un canto clásico.

En plena entrada en calor, los hinchas de Boca recibieron al plantel de River de una manera "especial". Puro folklore.

El Superclásico entre Boca y River en La Bombonera arrancó con una postal que rápidamente se volvió viral. Mientras los futbolistas del equipo de Marcelo Gallardo realizaban la entrada en calor, los hinchas locales lanzaron gallinas de juguete desde las tribunas hacia el arco donde Franco Armani practicaba movimientos previos al inicio del partido.

El gesto, claramente cargado de ironía, despertó risas y cánticos entre los fanáticos xeneizes. “Vamos vamos los Xeneizes, vamos vamos a ganar, que nacieron hijos nuestros, hijos nuestros morirán…”, entonó la 12 al unísono, mientras un colaborador de River recogía los juguetes y los arrojaba fuera del campo.

El clima fue de máxima tensión y expectativa en la Bombonera. Boca, dirigido por Claudio Úbeda, se juega mucho más que tres puntos: el pase directo a la Copa Libertadores 2026, tras dos años sin participar del torneo continental.

Actualmente, el Xeneize se ubica segundo en la tabla anual y depende de sí mismo. Con dos fechas por delante, le alcanzan dos puntos para asegurar su regreso al certamen. Si derrota a River en el Superclásico, sellará su clasificación de manera anticipada.