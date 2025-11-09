Presenta:

Deportes

|

Boca Juniors

En vivo: con goles de Zeballos y Merentiel, Boca le gana 2-0 a River en la Bombonera

Boca pegó en el final del primer tiempo y en el inicio del complemento, derrota a River y se está metiendo de manera directa en la Copa Libertadores 2026.

MDZ Deportes

La Bestia Merentiel marcó el 2-0 y lo festejó con todo

La Bestia Merentiel marcó el 2-0 y lo festejó con todo

Juan Mateo Aberastain /MDZ
El Changuito Zeballos aprovechó el rebote de Armani y definió ya definió con el arco vacío para el 1-0 de Boca sobre River.

El Changuito Zeballos aprovechó el rebote de Armani y definió ya definió con el arco vacío para el 1-0 de Boca sobre River.

Juan Mateo Aberastain /MDZ
El chileno Palacios, de Boca, cubre el balón ante la pegajosa marca de Portillo, mediocampista de River.&nbsp;

El chileno Palacios, de Boca, cubre el balón ante la pegajosa marca de Portillo, mediocampista de River. 

Juan Mateo Aberastain / MDZ

Boca le gana 2-0 River en la Bombonera en un duelo correspondiente a la fecha 15 del torneo Clausura en uno de los Superclásicos más determinantes de los últimos años, ya que ambos equipos se juegan gran parte de su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El único gol del encuentro para el Xeneize lo convirtió Exequiel Zeballos, a los 46 minutos. El Changuito quedó mano a mano con Lautaro Rivero y probó desde afuera del área. Aunque Franco Armani contuvo el remate, el punta capturó el rebote y no perdonó.

Te Podría Interesar

Exequiel Zeballos abrió el marcador para el Xeneize

El gol de Changuito Zeballos para el 1-0 de Boca

El gol de Changuito Zeballos para el 1-0 de Boca

Miguel Merentiel puso el 2-0 para Boca frente a River, a los 2 minutos del segundo tiempo. Zeballos se escapó por la izquierda, dejó rivales en el camino y metió un centro perfecto al medio del área. Allí apareció Merentiel, bien ubicado, para empujarla con la derecha y sellar el 2-0 de Boca ante River.

Merentiel convirtió el 2-0 para Boca frente a River

Merentiel convirtió el 2-0 para Boca frente a River

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Boca Juniors vs River Plate

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas