En vivo: con goles de Zeballos y Merentiel, Boca le gana 2-0 a River en la Bombonera
Boca pegó en el final del primer tiempo y en el inicio del complemento, derrota a River y se está metiendo de manera directa en la Copa Libertadores 2026.
Boca le gana 2-0 River en la Bombonera en un duelo correspondiente a la fecha 15 del torneo Clausura en uno de los Superclásicos más determinantes de los últimos años, ya que ambos equipos se juegan gran parte de su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
El único gol del encuentro para el Xeneize lo convirtió Exequiel Zeballos, a los 46 minutos. El Changuito quedó mano a mano con Lautaro Rivero y probó desde afuera del área. Aunque Franco Armani contuvo el remate, el punta capturó el rebote y no perdonó.
Exequiel Zeballos abrió el marcador para el Xeneize
Miguel Merentiel puso el 2-0 para Boca frente a River, a los 2 minutos del segundo tiempo. Zeballos se escapó por la izquierda, dejó rivales en el camino y metió un centro perfecto al medio del área. Allí apareció Merentiel, bien ubicado, para empujarla con la derecha y sellar el 2-0 de Boca ante River.
El minuto a minuto de Boca Juniors vs River Plate