En vivo: con goles de Zeballos y Merentiel, Boca le gana 2-0 a River en la Bombonera

Boca pegó en el final del primer tiempo y en el inicio del complemento, derrota a River y se está metiendo de manera directa en la Copa Libertadores 2026.

El chileno Palacios, de Boca, cubre el balón ante la pegajosa marca de Portillo, mediocampista de River.

El Changuito Zeballos aprovechó el rebote de Armani y definió ya definió con el arco vacío para el 1-0 de Boca sobre River.

La Bestia Merentiel marcó el 2-0 y lo festejó con todo

Boca le gana 2-0 River en la Bombonera en un duelo correspondiente a la fecha 15 del torneo Clausura en uno de los Superclásicos más determinantes de los últimos años, ya que ambos equipos se juegan gran parte de su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El único gol del encuentro para el Xeneize lo convirtió Exequiel Zeballos, a los 46 minutos. El Changuito quedó mano a mano con Lautaro Rivero y probó desde afuera del área. Aunque Franco Armani contuvo el remate, el punta capturó el rebote y no perdonó.

Exequiel Zeballos abrió el marcador para el Xeneize El gol de Changuito Zeballos para el 1-0 de Boca El gol de Changuito Zeballos para el 1-0 de Boca ESPN Miguel Merentiel puso el 2-0 para Boca frente a River, a los 2 minutos del segundo tiempo. Zeballos se escapó por la izquierda, dejó rivales en el camino y metió un centro perfecto al medio del área. Allí apareció Merentiel, bien ubicado, para empujarla con la derecha y sellar el 2-0 de Boca ante River.

Merentiel convirtió el 2-0 para Boca frente a River Merentiel convirtió el 2-0 para Boca frente a River ESPN Noticia en construcción.