Universidad Católica confirmó que Boca no podrá llevar visitantes a Chile: el comunicado

Por disposición de las autoridades locales chilenas, Boca no podrá contar con su hinchada en el debut de la Copa Libertadores contra Universidad Católica.

Boca Juniors vuelve a la Copa Libertadores después de ausentarse a las últimas ediciones. En un grupo tan parejo como el que le tocó, todos los detalles juegan y el factor anímico de la hinchada puede inclinar la balanza. En ese sentido, en Brandsen 805 recibieron una mala noticia de cara a su debut el próximo martes 7 de abril.

Es que la Universidad Católica de Chile, el primer rival del Xeneize en el certamen y que hará las veces de local en este duelo inicial, confirmó este lunes las sospechas que habían surgido en los últimos días. Es que el cuadro de la Ribera no podrá llevar visitantes al país vecino por disposición de las autoridades locales.

El comunicado de Universidad Católica Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cruzados/status/2038738056866414977?s=20&partner=&hide_thread=false En relación con el partido por el Grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores entre Universidad Católica y Boca Juniors, programado en el Claro Arena el próximo 7 de abril de 2026, Cruzados informa lo siguiente:



En el día de hoy la Delegación Presidencial Metropolitana nos ha… pic.twitter.com/8gK9PptAun — Universidad Católica (@Cruzados) March 30, 2026 Así lo informó la institución trasandina en sus cuentas oficiales: "En el día de hoy la Delegación Presidencial Metropolitana nos ha comunicado que el partido deberá disputarse sin la presencia de hinchada visitante, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto", comienza el comunicado.

"Sin perjuicio de acatar y comprender la decisión de la autoridad, Cruzados intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio de Universidad Católica, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos (había ofrecido la irrisoria cantidad de 450 entradas, cuando el mínimo permitido es de 2.000). Sin embargo, este acuerdo no fue posible y no se pudo presentar a tiempo a las autoridades competentes", continúa el texto.