Atento, Boca: en Chile analizan jugar sin público visitante el partido ante Universidad Católica

La alcaldesa de Las Condes solicitó que no haya público xeneize en el duelo entre Boca y la Universidad Católica por la Copa Libertadores.

Polémica en Chile: buscan impedir la presencia de hinchas de Boca ante la Católica.

En Chile se encendieron las alarmas de cara al cruce entre Boca Juniors y Universidad Católica por la Copa Libertadores. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, pidió formalmente que el partido se dispute sin público visitante por considerarlo de “alto riesgo”.

El encuentro, programado para el martes 7 de abril en el Claro Arena, quedó bajo análisis de las autoridades chilenas, que deberán definir en los próximos días si permiten o no la presencia de hinchas xeneizes. La decisión final será comunicada a la Conmebol.

En un primer momento, la intención había sido otorgar unas 450 entradas para los simpatizantes de Boca, pero esa cifra no cumple con los requisitos del organismo sudamericano y podría derivar en sanciones económicas para el club local.

El partido por la Copa Libertadores es considerado de alto riesgo Catalina San Martín, la alcaldesa de Las Condes que no quiere que haya público de Boca vs. Universidad Católica Catalina San Martín, la alcaldesa de Las Condes que no quiere que haya público de Boca vs. Universidad Católica. Instagram El pedido de las autoridades se apoya en antecedentes recientes de violencia. El episodio ocurrido en agosto pasado entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile encendió las alertas y desde entonces no se registraron cruces con público visitante entre equipos de ambos países.