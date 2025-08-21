Brutal: dos hinchas de la U. de Chile, arrinconados por barras, fueron obligados a pedir perdón por "traidores"

Un video que estalló en redes sociales muestra parte de la brutalidad que se vivió en el Libertadores de América. Los barras de Independiente, en la mira.

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, debió ser cancelado por la lamentable batalla campal que se dio entre hinchas de ambos equipos.

Entre todos los videos que se viralizaron en las redes sociales, apareció uno donde se ve a dos hinchas de la U. de Chile con heridas en sus cabezas y obligados a pedir perdón por "traidores".

Incidentes Independiente Universidad de Chile El video muestra, en parte, la brutalidad de los hechos que ocurrieron en el estadio Libertadores de América, donde hubo un saldo de 10 heridos y más de 90 detenidos.

La agencia Noticias Argentinas pudo conocer el estado de los heridos del equipo trasandino que se encuentran en diversos hospitales.

El estado de salud de los hinchas de la Universidad de Chile que resultaron heridos: