Brutal: dos hinchas de la U. de Chile, arrinconados por barras, fueron obligados a pedir perdón por "traidores"
Un video que estalló en redes sociales muestra parte de la brutalidad que se vivió en el Libertadores de América. Los barras de Independiente, en la mira.
El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, debió ser cancelado por la lamentable batalla campal que se dio entre hinchas de ambos equipos.
Entre todos los videos que se viralizaron en las redes sociales, apareció uno donde se ve a dos hinchas de la U. de Chile con heridas en sus cabezas y obligados a pedir perdón por "traidores".
El video muestra, en parte, la brutalidad de los hechos que ocurrieron en el estadio Libertadores de América, donde hubo un saldo de 10 heridos y más de 90 detenidos.
La agencia Noticias Argentinas pudo conocer el estado de los heridos del equipo trasandino que se encuentran en diversos hospitales.
El estado de salud de los hinchas de la Universidad de Chile que resultaron heridos:
Hospital Fiorito
- Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída de altura. Ya fue operado y está grave.
- Jaime Mora: cirugía por fractura.
- Pablo Mora: politraumatismo.
- Brayan Martínez: apuñalado.
- Ignacio Castro: sutura en la cabeza.
- Diego Trujillo: politraumatismo.
- Sebastián Aliste: politraumatismo.
- Fernando Ortiz: politraumatismo de cráneo.
- Hian Abreu: politraumatismo.
- Carlos Mesa: politraumatismo.
- Román Silva: politraumatismo.
- Victoria Niera: politraumatismo.
Hospital Presidente Perón
- Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo, se encuentra en observación.
- Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.
- Renato Urbina: traumatismo de cráneo.
Hospital Wilde
- Joaquín Vaina, politraumatismo.
- Rubén Torres: politraumatismo.
- José Acuiada: politraumatismo.
- Patricio Valenzuela: politraumatismo.