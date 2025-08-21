Hinchas de la Universidad de Chile: qué pasará con su regreso por Mendoza

Los colectivos siguen en Buenos Aires y serán escoltados cuando salgan rumbo a Mendoza. El paso a Chile está cerrado por nevadas. ¿Qué ocurrirá?

Tras los incidentes en Avellaneda, los hinchas de la Universidad de Chile deberán atravesar Mendoza para volver a al país trasandino.

El partido de vuelta de los octavos de final de la Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile terminó en graves incidentes que dejaron varios heridos en Avellaneda. Ahora, la mirada está puesta en lo que ocurrirá con los hinchas chilenos que quedaron en Buenos Aires y deben volver a su país atravesando Mendoza.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que hasta las 9.30 de este jueves no partió ningún colectivo desde Buenos Aires con destino a Mendoza. Hay tres unidades registradas, que cuando salgan lo harán bajo un esquema de encapsulamiento en la ruta.

La situación se complica por el clima: el Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado por nevadas intensas en cordillera. Según indicaron las autoridades, el corte es preventivo y se mantendrá al menos hasta la noche del viernes para resguardar a los usuarios.

independiente universidad de chile incidentes Los incidentes en Avellaneda sacudieron al mundo entero por su violencia. ¿Qué sucederá con los hinchas chilenos que deben pasar por Mendoza? EFE Los colectivos que trasladan a la hinchada deberán esperar en Buenos Aires la autorización de Nación y la apertura del cruce internacional. El Ministerio aclaró que la salida de las unidades será coordinada y bajo custodia, a fin de evitar nuevos episodios de violencia. También se espera por otro operativo cuando se liberen a los hinchas que quedaron detenidos en la capital del país.

El recuerdo de Colo Colo en Mendoza El antecedente más cercano en Mendoza es el de los hinchas de Colo Colo, que en febrero de 2024 protagonizaron incidentes en la provincia y terminaron deportados. En ese caso, once hinchas de Colo Colo fueron expulsados del país tras los incidentes que se registraron durante la visita de fanáticos chilenos a la provincia para el partido frente a Godoy Cruz por la Copa Libertadores de América.