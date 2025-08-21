El paso a Chile continúa cerrado por fuertes nevadas

El paso a Chile sigue cerrado por mal tiempo en cordillera. ¿Cuál es el pronóstico para los próximos días?

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado este jueves por nevadas intensas en cordillera. Según informaron las autoridades, se trata de un cierre preventivo - rige desde el miércoles - por las condiciones meteorológicas desfavorables para circular tanto del lado chileno como del argentino.

El pronóstico señala que las nevadas continuarán este jueves y se extenderán hasta el viernes en horas de la noche. Por esto, se mantendrá el cierre para priorizar la protección de los usuarios ante posibles incidentes por tiempo adverso en alta montaña.

Por su parte, el Paso Internacional Pehuenche también continúa cerrado, por lo que no se podrá cruzar al vecino país.