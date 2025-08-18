Habilitan el Paso Cristo Redentor para cruzar a Chile: desde qué hora
El Paso Internacional Cristo Redentor quedará nuevamente habilitado desde este martes, según informaron.
El Paso Internacional Cristo Redentor para cruzar a Chile quedará nuevamente habilitado desde este martes 19 de agosto, a partir de las 9:00 (hora Argentina) según se informó a través de los canales oficiales en las últimas horas.
“Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que por decisión de ambas coordinaciones y en conjunto con ambas vialidades, a contar de las 8:00 horas de Chile y 9:00 hora Argentina de mañana martes 19 de agosto del 2025 se habilita el tránsito por este corredor internacional para todo tipo de vehículos”, señala el comunicado.
Te Podría Interesar
Recomiendan mantenerse informados antes de cruzar a Chile
A través del mismo se invita a seguir las cuentas oficiales para mantenerse informado sobre las condiciones del paso fronterizo. Cabe destacar que para el miércoles próximo se anuncian nevadas en cordillera, según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, por lo que habrá que mantenerse alerta ante cualquier tipo de novedad relacionada al estado del paso a Chile.