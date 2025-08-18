Habilitan el Paso Cristo Redentor para cruzar a Chile: desde qué hora

El Paso Internacional Cristo Redentor para cruzar a Chile quedará nuevamente habilitado desde este martes 19 de agosto, a partir de las 9:00 (hora Argentina) según se informó a través de los canales oficiales en las últimas horas.

“Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que por decisión de ambas coordinaciones y en conjunto con ambas vialidades, a contar de las 8:00 horas de Chile y 9:00 hora Argentina de mañana martes 19 de agosto del 2025 se habilita el tránsito por este corredor internacional para todo tipo de vehículos”, señala el comunicado.