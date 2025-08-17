Cerraron el paso a Chile para este lunes por las condiciones climáticas

El paso internacional Cristo Redentor no abrirá a lo largo de toda la jornada del lunes. Los comunicados de las autoridades.

Las autoridades del paso internacional Cristo Redentor decidieron su cierre definitivo para toda la jornada de este lunes 18 de agosto, debido a la adversidad de las condiciones climáticas pronosticadas, las cuales de cumplirse complicarían evidentemente la circulación en ambos sentidos.

La noticia fue informada mediante un comunicado de la Coordinación General del Paso Internacional, perteneciente a la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras. Fue firmada por el coordinador Justo José Bascolo.

"Se comunica a los usuarios que durante toda la jornada del lunes 18 de agosto el Paso Internacional permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos. Habiéndose analizados los distintos informes meteorológicos de parte de los equipos técnicos, concluyeron que a partir de las 13:00 horas hasta la madrugada del martes, principalmente en el sector argentino entra un frente de inestabilidad con nevadas en cordillera, no pudiendo bajo estás condiciones garantizar condiciones seguras de transitabilidad", señalaron.

[INFORMACIÓN]



Lunes 18 de agosto el Complejo Los Libertadores permanecerá CERRADO, debido a condiciones climáticas en la alta montaña. pic.twitter.com/k6XrevGMYk — CF Los Libertadores (@CFLosLibertador) August 17, 2025 Por su parte, desde el Complejo Fronterizo Los Libertadores, de Chile, señalaron en su propio mensaje en las redes sociales: "Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que, por decisión de ambas coordinaciones y en virtud de los reportes de vialidad chilena y argentina, debido a las inestabilidades climáticas anunciadas en cordillera desde la tarde de este lunes -situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios-, se suspende de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos durante este lunes 18 de agosto".