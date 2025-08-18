Presenta:

Habilitan el paso a Chile por el Pehuenche: los detalles

El Paso Internacional Pehuenche quedó habilitado este lunes desde las 9 de la mañana.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Pehuenche reabrió este lunes 18 de agosto, en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos.

Según informó la Coordinación General del Paso Internacional, el Paso Internacional Pehuenche reabrió este lunes a las 9 hasta las 18 horas.

A primera mañana, las temperaturas en alta montaña son las siguientes:

  • Uspallata: - 1º
  • Punta de Vaca: - 9º
  • Puente del Inca: - 12º
  • Las Cuevas: - 13º

