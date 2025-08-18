Habilitan el paso a Chile por el Pehuenche: los detalles
El Paso Internacional Pehuenche quedó habilitado este lunes desde las 9 de la mañana.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Pehuenche reabrió este lunes 18 de agosto, en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos.
Según informó la Coordinación General del Paso Internacional, el Paso Internacional Pehuenche reabrió este lunes a las 9 hasta las 18 horas.
Te Podría Interesar
A primera mañana, las temperaturas en alta montaña son las siguientes:
- Uspallata: - 1º
- Punta de Vaca: - 9º
- Puente del Inca: - 12º
- Las Cuevas: - 13º