Habilitan el paso a Chile por el Pehuenche: los detalles

El paso a Chile por el Sistema Integrado Pehuenche reabrió este lunes 18 de agosto, en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos.

A primera mañana, las temperaturas en alta montaña son las siguientes: